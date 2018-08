Moto3, GP Gran Bretagna 2018: risultato e classifica prove libere 1. Comanda Philipp Oettl, Marco Bezzecchi terzo. Attardato Jorge Martin

Il primo round del GP di Gran Bretagna di Moto3 se lo è aggiudicato Philipp Oettl. Il tedesco ha fatto segnare un tempo di 2’15″489 chiudendo al comando della classifica le prove libere 1 sul circuito di Silverstone. Un tempo che nessuno è stato in grado di avvicinare. Il secondo classificato, infatti, lo spagnolo Aron Canet, è distante mezzo secondo, con Marco Bezzecchi in terza posizione a pochi millesimi.

Per il Bez si tratta di una gara importante. In Austria ha portato a 12 punti il suo vantaggio su Jorge Martin, che si presenta al via pienamente ristabilito dopo la frattura del radio di inizio agosto. Il weekend non è però cominciato benissimo per lo spagnolo, che insegue in 17esima posizione, a oltre un secondo dal suo rivale diretto.

Distacchi ampi in testa alla classifica, come detto. Il quarto tempo appartiene al ceco Jakub Kornfeil, a otto decimi, davanti allo spagnolo Marcos Ramirez. La sesta posizione, occupata da Fabio Di Giannantonio, è già distante più di un secondo dal capo classifica. Lorenzo Dalla Porta è settimo, precedendo il thailandese Nakarin Atiratphuvapat e altri due italiani, Enea Bastianini e Niccolò Antonelli, il cui ritardo sale fino a un secondo e mezzo da Oettl.

La classifica delle prove libere 1 del GP di Gran Bretagna di Moto3

1 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 219.4 2’15.489

2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.1 2’16.047 0.558 / 0.558

3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 222.4 2’16.056 0.567 / 0.009

4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 220.2 2’16.311 0.822 / 0.255

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 219.7 2’16.421 0.932 / 0.110

6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 220.5 2’16.531 1.042 / 0.110

7 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.8 2’16.723 1.234 / 0.192

8 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.3 2’16.811 1.322 / 0.088

9 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 219.8 2’16.867 1.378 / 0.056

10 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 222.2 2’17.013 1.524 / 0.146

11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 218.6 2’17.146 1.657 / 0.133

12 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 220.7 2’17.152 1.663 / 0.006

13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.6 2’17.167 1.678 / 0.015

14 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 218.0 2’17.315 1.826 / 0.148

15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 218.7 2’17.327 1.838 / 0.012

16 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 223.3 2’17.333 1.844 / 0.006

17 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 219.6 2’17.370 1.881 / 0.037

18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 223.7 2’17.488 1.999 / 0.118

19 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 222.0 2’17.565 2.076 / 0.077

20 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 225.0 2’17.646 2.157 / 0.081

21 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.5 2’17.648 2.159 / 0.002

22 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 220.0 2’17.761 2.272 / 0.113

23 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.3 2’17.779 2.290 / 0.018

24 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.9 2’18.444 2.955 / 0.665

25 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 221.7 2’18.676 3.187 / 0.232

26 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 221.7 2’19.039 3.550 / 0.363

27 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 219.4 2’19.317 3.828 / 0.278

28 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.6 2’19.388 3.899 / 0.071

29 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 222.0 2’19.489 4.000 / 0.101

30 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 213.5 2’19.771 4.282 / 0.282













