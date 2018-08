LIVE Moto3, GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA: warm-up, inizia il duello tra Bezzecchi e Martin

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Gran Bretagna di Moto3. Sarà un altro episodio della battaglia tra Marco Bezzecchi e Jorge Martin. Lo spagnolo si è preso la pole position ieri, al termine di una qualifica incerta fino all’ultimo, complice la pioggia. È andata peggio, invece, all’italiano, leader del Mondiale, che partirà 11° e dovrà pertanto rimontare se vorrà contrastare il suo rivale. Ma ci saranno tanti altri piloti che potranno inserirsi in questa lotta, recitando un ruolo da protagonista.

La gara comincerà alle 14.00, orario insolito dovuto al pericolo meteo. Noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti minuto dopo minuto in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara del GP di Gran Bretagna di Moto3!

10.28 Due minuti al semaforo verde.

10.24 Si girerà su asfalto umido, si è appena concluso il warm up della MotoGP.

10.22 Si incomincia alle ore 10.30 con il warm up, venti minuti a disposizione dei piloti per trovare l’ultimo set-up in vista della gara.

10.20 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda la Moto3.

