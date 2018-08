MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: programma rivoluzionato per la pioggia, cambia tutto per le gare. Nuovi orari, calendario e tv

Rivoluzionato il programma del GP di Gran Bretagna 2018, tappa del Mondiale MotoGP in calendario per domenica 26 agosto. A causa delle previsioni meteo catastrofiche, che prevedono un vero e proprio nubifragio sul circuito di Silverstone, gli organizzatori hanno deciso di modificare il calendario e gli orari di partenza di tutte le gare schedulate. La prova della MotoGP, originariamente prevista per le ore 14.00 (cioè quando è prevista la massima intensità di acqua), è stata anticipata alle ore 12.30 (sempre italiane).

Lo spostamento della gara della classe regina ha costretto anche a rivedere la collocazione delle gare delle classi minori. Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e tutti gli orari del GP della Gran Bretagna 2018, tappa del Motomondiale. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

10.00-10.20 MotoGP – Warm Up

10.30-10.50 Moto3 – Warm Up

11.00-11.20 Moto2 – Warm up

12.30 MotoGP – Gara

14.00 Moto3 – Gara

15.30 Moto2 – Gara













FOTOCATTAGNI