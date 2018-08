Moto3, GP Gran Bretagna 2018: risultato e classifica qualifiche. Jorge Martin la spunta dopo la pioggia! Marco Bezzecchi partirà 11°

Capolavoro di Jorge Martin. Lo spagnolo si è guadagnato la pole position nel GP di Gran Bretagna di Moto3, uscendo vincitore dalla bagarre di una qualifica convulsa e tesa fino alla fine. Il motivo è ovviamente la pioggia: l’acqua era comparsa a metà sessione ma a pochi minuti dalla fine, quando tutto sembrava finito, ecco che c’è stata la possibilità di tornare in pista.

Martin è stato il più lesto, guidando il gruppone alle sue spalle e prendendosi la pole con un ultimo giro in 2’13″292. Lo spagnolo ha beffato il connazionale Jaume Masia per un solo millesimo e Lorenzo Dalla Porta di ventuno, entrambi in prima fila per la prima volta in carriera. Martin, soprattutto, ha approfittato alla grande della scivolata di Marco Bezzecchi, che nell’ultimo giro, quando si trovava proprio nella scia del suo rivale, è scivolato e domani partirà in 11esima posizione.

Deve rimandare una volta di più l’appuntamento con la prima pole in carriera Fabio Di Giannantonio, anche stavolta beffato nel finale. Il pilota del team Gresini era infatti in testa fino all’arrivo della pioggia, poi non è riuscito a migliorarsi. Domani sarà in ogni caso in seconda fila, in quinta posizione alle spalle dello spagnolo Albert Arenas. In sesta posizione il giapponese Tatsuki Suzuki, mentre partiranno in terza fila Enea Bastianini e Nicolò Bulega, ottavo e nono dietro all’argentino Gabriel Rodrigo, anche lui caduto nel finale. Chiude la top ten lo spagnolo Marcos Ramirez.

La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna di Moto3

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 221.7 2’13.292

2 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2’13.293 0.001 / 0.001

3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.5 2’13.313 0.021 / 0.020

4 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.2 2’13.443 0.151 / 0.130

5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 227.8 2’13.574 0.282 / 0.131

6 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 227.0 2’13.819 0.527 / 0.245

7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 227.8 2’13.839 0.547 / 0.020

8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 225.1 2’13.885 0.593 / 0.046

9 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 227.1 2’13.899 0.607 / 0.014

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 229.4 2’13.940 0.648 / 0.041

11 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 226.3 2’13.962 0.670 / 0.022

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 231.2 2’14.009 0.717 / 0.047

13 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.5 2’14.035 0.743 / 0.026

14 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 228.2 2’14.052 0.760 / 0.017

15 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2’14.060 0.768 / 0.008

16 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 227.5 2’14.140 0.848 / 0.080

17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 223.6 2’14.183 0.891 / 0.043

18 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 229.2 2’14.284 0.992 / 0.101

19 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 226.4 2’14.311 1.019 / 0.027

20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 226.2 2’14.370 1.078 / 0.059

21 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.5 2’14.603 1.311 / 0.233

22 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.5 2’14.946 1.654 / 0.343

23 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 225.4 2’15.022 1.730 / 0.076

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 224.2 2’15.058 1.766 / 0.036

25 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 228.3 2’15.134 1.842 / 0.076

26 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 228.2 2’15.171 1.879 / 0.037

27 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 227.6 2’15.424 2.132 / 0.253

28 69 Tom BOOTH-AMOS GBR Leopard Racing Honda 219.9 2’15.969 2.677 / 0.545

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 227.5 2’16.098 2.806 / 0.129

30 20 Jake ARCHER GBR City Lifting RS Racing KTM 220.9 2’17.227 3.935 / 1.129













