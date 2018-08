LIVE Moto2, GP Gran Bretagna in DIRETTA: prove libere, lotta tra Bagnaia e Oliveira. I piloti cercano la messa a punto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Gran Bretagna di Moto2. A Silverstone sarà ancora Francesco Bagnaia contro Miguel Oliveira. Due settimane fa in Austria, Pecco ha prevalso in un duello mozzafiato all’ultima curva, riportandosi in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sul portoghese. La lotta proseguirà sul famoso e storico circuito britannico, ma non sarà ristretta a questi due protagonisti: Luca Marini, Mattia Pasini, Alex Marquez, Joan Mir e Lorenzo Baldassarri sono pronti ad inserirsi nella contesa.

Sarà un venerdì importante per cominciare a mettere a punto la moto in vista della gara. Si comincerà alle 11.55 con le prove libere 1, si proseguirà alle 16.05 con le prove libere 2: noi seguiremo tutto in diretta con aggiornamenti costanti minuto dopo minuto. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE delle prove libere del GP della Gran Bretagna di Moto2!

