F1, GP Belgio 2018: domani le qualifiche (sabato 25 agosto). A che ora cominciano e come vederle in tv

Domani, sabato 25 agosto, il circuito belga di Spa-Francorchamps sarà teatro di sfide accattivanti e il copione però sempre lo stesso: Mercedes vs Ferrari, Lewis Hamilton vs Sebastian Vettel.

I due team rivali si contenderanno la conquista della pole, presentando delle vetture modificate per adattarsi alle caratteristiche della pista nelle Ardenne. Un tracciato particolare, mix ideale tra tatti veloci e misti. Servirà una macchina performante sia sul “dritto” e sia nei settori ad alta guidabilità. Le SF71H e le W09 disporranno delle power unit numero tre e questo porterà Valtteri Bottas a scontare una penalizzazione (partirà dall’ultima fila) per aver montato una unità nuova in tutti gli elementi, trattandosi della quarta della stagione. Una scelta quella del team di Brackley volta a sfruttare sia il vantaggio prestazionale del nuovo propulsore e sia le buone possibilità di rimonta del finlandese, su un circuito dove sorpassare non è impossibile. Hamilton, però, sarà in inferiorità numerica e su questo aspetto Sebastian Vettel e Valtteri Bottas punteranno a mettere in difficoltà il britannico. La Ferrari non vince qui dal 2009 ed è venuto il momento di interrompere il digiuno.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

LE QUALIFICHE GP BELGIO 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara: sabato e domenica, sempre alle ore 20.00.













