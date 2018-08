MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: prove libere (venerdì 24 agosto). Programma, orari e tv

Comincia il fine settimana di Silverstone, dodicesima prova del Motomondiale. Il GP di Gran Bretagna sarà un altro episodio decisivo nella lotta per il Mondiale. In MotoGP Marc Marquez sembra avere già il titolo in tasca ma proprio qui lo scorso anno fu tradito dalla sua Honda. Lotta più selvaggia, invece, in Moto2 e Moto3, con Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi leader delle rispettive classifiche.

Si comincerà domani con le prove libere, che inizieranno alle 10 ora italiana (c’è un’ora di fuso tra Italia e Gran Bretagna). Tutto il weekend del GP di Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in streaming su Sky Go.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale delle prove libere del GP della Gran Bretagna.

La programmazione di Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 24 agosto

ore 10.00-10.40, Moto 3, Prove libere 1

ore 10.55-11.40, Moto GP, Prove libere 1

ore 11.55-12.40, Moto 2, Prove libere 1

ore 14.10-14.50, Moto 3, Prove libere 2

ore 15.05-15.50, Moto GP, Prove libere 2

ore 16.05-16.50, Moto 2, Prove libere 2













Foto: Valerio Origo