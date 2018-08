Moto2, GP Gran Bretagna 2018: Francesco Bagnaia a Silverstone proverà ad aumentare i tre punti di margine su Oliveira

Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione in Moto2, ed i punti di distacco tra il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia e il portoghese Miguel Oliveira sono appena tre. Il duello tra i due rivali è sempre più agguerrito e ad alto livello e ci sta regalando un campionato davvero spettacolare e avvincente.

Il rientro dopo la sosta ha vissuto due gare intense e combattute e che ci hanno regalato altrettanti cambi in vetta alla classifica. Dopo Brno, infatti, era stato Miguel Oliveira ad issarsi per la prima volta in cima alla graduatoria, mentre il successo del Red Bull Ring ha permesso a Francesco Bagnaia di tornare laddove era stato sin dall’avvio di stagione a Losail. Saranno loro a questo punto a giocarsi il titolo, e con pieno merito. Cinque successi per il torinese in undici gare, sette podi per il portoghese che, grazie alla sua solidità, ha dimostrato di non avere nulla da temere nei confronti del rivale.

Alle loro spalle, via via, è avvenuta una gara ad eliminazione. Alex Marquez, reduce da due cadute consecutive, è distante ormai 73 punti dalla vetta, con Brad Binder, Lorenzo Baldassarri e Joan Mir all’inseguimento della terza posizione, tra errori e mancanza di continuità che hanno permesso ai primi due della classe di volare via letteralmente in classifica. Chi, invece, sta rimontando inesorabilmente è Luca Marini. L’alfiere del team Sky Racing VR46 ha inanellato due terzi posti ed una piazza d’onore nelle ultime tre gare, raggiungendo l’undicesima casella della graduatoria (dopo un inizio difficile per colpa di un infortunio alla spalla) e dimostrando di essere ormai una sicura realtà della categoria e un importante alleato per il suo compagno Bagnaia.

Con tutti questi ingredienti, dunque, la Moto2 sbarca a Silverstone, sullo storico tracciato del Northamptonshire. 5891 metri selettivi e ricchi di curve difficili. Un circuito nel quale non si vince per caso e dove anche lo sforzo fisico è notevole. La sfida Bagnaia-Oliveira, quindi, vivrà il suo 12esimo capitolo in uno scenario davvero importante, con il rischio pioggia sempre dietro l’angolo. In questo angolo di Inghilterra il meteo è particolarmente ballerino ma, in questa occasione, potrebbe risparmiare i piloti. Il rischio di precipitazioni (ad oggi) è racchiuso nella sola giornata di sabato, ma tutto può variare da un momento all’altro. Le temperature saranno sotto i 20 gradi, per cui portare alla giusta temperatura le gomme sarà quanto mai decisivo. Bagnaia contro Oliveira. Team Sky Racing VR46 con il Red Bull KTM Ajo. Si annuncia un fine settimana da cuori forti a Silverstone. Chi la spunterà?

