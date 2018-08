LIVE Ginnastica, Europei 2018: Finali di Specialità in DIRETTA. Che battaglia per le medaglie, l’Italia punta su Martina Basile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica. All’SSE Hydro si conclude la rassegna continentale per quanto riguarda il settore femminile, nel pomeriggio si assegnano i quattro titoli sui vari attrezzi, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Si preannuncia come sempre grande spettacolo, il divertimento è assicurato.

Al volteggio annunciata la lotta tra l’ungherese Boglarka Devai e la francese Coline Devillard, alle parallele duello caldissimo tra la belga Nina Derwael e la svedese Jonna Adlerteg ma con possibili inserimenti di Angelina Melnikova e delle francesi, consueta roulette alla trave dove però saranno presenti Pauline Schaefer e Sanne Wevers (rispettivamente Campionessa del Mondo e Campionessa Olimpica), al corpo libero testa a testa tra Angelina Melnikova e Melanie De Jesus ma ci sarà anche la nostra Martina Basile che vuole incantare.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità seniores agli Europei 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30. Buon divertimento a tutti.













