LIVE Ciclismo, Europei 2018 in DIRETTA: Elia Viviani sfida Peter Sagan e Kristoff, occhio a Matteo Trentin

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Sulle strade della città scozzese assisteremo alla sfida tra i migliori corridori del Vecchio Continente per cercare di conquistare l’ambita maglia di campione europeo. La gara si svolgerà su un circuito di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km. Il percorso non è particolarmente impegnativo e si adatta ai velocisti resistenti.

L’Italia sogna in grande con Elia Viviani, che sta vivendo una stagione magica ed è pronto a conquistare la medaglia d’oro e riscattare la beffa dello scorso anno. La nazionale azzurra potrà contare anche su Sonny Colbrelli e Matteo Trentin, entrambi in grado di fare la differenza su questo percorso. Il rivale numero uno sarà il campione iridato Peter Sagan, poi ci saranno anche Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, John Degenkolb e molti altri big.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea maschile degli Europei di ciclismo su strada: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 11.30. Buon divertimento! (Foto: Valerio Origo)













11.46 Altri tre uomini provano a rientrare sul gruppo al comando.

11.45 Il gruppo al momento però non lascia fare: 15” di ritardo e continuano gli scatti.

11.42 Davanti ci sono Thalmann (Svizzera) e Neilandts (Lettonia), alle loro spalle sembrano arrivare McCarthy (Irlanda) e Reim (Estonia).

11.40 Quattro uomini all’attacco, divisi in due gruppetti.

11.37 Gruppo compatto, non va via ancora la fuga.

11.34 La pioggia di oggi potrebbe favorire Sonny Colbrelli: il corridore della Bahrain-Merida si esalta con queste condizioni.

11.33 Subito scatti: si muove un corridore dell’Irlanda.

11.31 Fattore in più per la corsa quello del maltempo.

11.30 Si comincia! Parte la prova in linea degli Europei di ciclismo: c’è la pioggia su Glasgow.

11.28 Davvero pochi minuti al via.

11.25 L’Italia ha davvero uno squadrone a disposizione di Elia Viviani: il capitano azzurro potrà gestire al meglio la situazione e ritrovarsi con un treno super. In caso di scatti altrui, a chiudere ci saranno Matteo Trentin e Sonny Colbrelli.

11.20 Squadra che può provare a far saltare il banco oggi è il Belgio. Tutti uomini da classiche, nessun velocista puro: Greg Van Avermaet le tenterà tutte per anticipare la volata.

11.12 Ricordiamo il percorso: un circuito di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km.

#Glasgow2018 – Day of the men elite IRR for the #Euroroad18 Who will be the new European Champion? Route: https://t.co/5oNXO7aWgC pic.twitter.com/uYntS3R2U8 — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 12, 2018

11.08 Elia Viviani ci crede.

11.06 Tra poco più di 20′, precisamente alle 11.30 italiane, sarà dato il via alla corsa.

11.05 Pronti gli azzurri in gara.

