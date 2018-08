LIVE Ciclismo, Europei 2018 in DIRETTA: cronometro femminile. Ellen van Dijk a caccia del tris, Elisa Longo Borghini cerca l’acuto

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro femminile degli Europei di ciclismo su strada di Glasgow (Gran Bretagna). Vivremo un’appassionante sfida contro il tempo su un percorso cittadino di 32 km. La favorita sarà l’olandese Ellen van Dijk, che ha vinto nelle ultime due edizioni e andrà caccia della terza medaglia d’oro. Saranno due le azzurre in gara: Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli, che cercheranno di regalare all’Italia un’altra medaglia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della cronometro femminile degli Europei di ciclismo su strada: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 10.00. Buon divertimento!













10.57 Al terzo intermedio Cavalli in settima posizione con un ritardo di 2.33 dalla tedesca Worrack

10.52 L’olandese Ellen van Dijk al comando! 14.50 al primo intermedio, tre secondi meglio della connazionale van der Breggen

10.49 Settimo tempo per Longo Borghini al primo intermedio, 15.35

10.44 L’olandese Anna van der Breggen parte subito forte, miglior tempo al primo intermedio in 14.53

10.38 Sesto tempo per Cavalli. 26.23, distacco di 1’14” dalla testa

10.35 Worrack in testa anche al secondo intermedio in 25.09

10.33 Parte anche l’ultima atleta al via, l’olandese Ellen van Dijk, a caccia del tris

10.31 Parte Elisa Longo Borghini, vedremo se l’azzurra riuscirà a fare la differenza in questo percorso

10.28 Al primo intermedio, posto a 8 km, la tedesca Worrack al comando in 15.31. Ottavo tempo per Cavalli in 16.08

10.22 Piove sempre forte sul percorso, quindi tutte le atlete correranno di fatto nelle stesse condizioni

10.15 Sono partite metà delle atlete in gara, al momento non sono stati comunicati i riferimenti cronometrici

10.10 Parte ora la prima azzurra, Marta Cavalli, che non è una specialista, ma proverà a stupire

10.06 Poche atlete di spessore in questa prima parte e tutte stanno andando con molta attenzione visto l’asfalto bagnato

10.02 Sta piovendo a Glasgow, sarà una gara molto selettiva visto la tortuosità del percorso

10.00 Inizia la cronometro femminile, la prima atleta a partire è la slovacca Tatiana Jaseková

9.53 Saranno 34 le atlete al via. Marta Cavalli partirà per 11ma, mentre Elisa Longo Borghini sarà la terzultima. A chiudere la campionessa in carica Ellen van Dijk

