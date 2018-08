LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: martedì 14 agosto. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti, acquisti e vendite

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI LUNEDI’ 13 AGOSTO

Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che va ad iniziare.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (martedì 14 agosto): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 8.00. Buon divertimento! (Foto: cristiano barni / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.59 MILAN – Rossoneri su Milinkovic Savic: la trattativa non è ancora in fase avanzata, ma c’è spazio di manovra. Lotito vuole 120 milioni, ma i meneghini vorrebbero inserire Borini e Bonaventura quali contropartite.

8.44 BORUSSIA DORTMUND – Ci sarebbero i gialloneri su Moise Kean, che potrebbero approfittare della volontà del calciatore di andare all’estero, mentre la Juventus vorrebbe cederlo in prestito in Italia.

8.28 INTER – Luka Modric si allontana sempre di più: Lopetegui lo ha convocato per la Supercoppa Europea e secondo le ultime della vigilia, il croato dovrebbe partire titolare. Difficile dunque un suo approdo alla Beneamata.

8.14 SASSUOLO – Una magnifica suggestione risponde al nome di Mario Balotelli: i neroverdi potrebbero chiudere il mercato con il botto. La concorrenza del Marsiglia sarà difficile da superare, anche perché per gli emiliani gli oltre 4 milioni di euro di ingaggio sarebbero moltissimi.

8.00 Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista del campionato di Serie A che va ad iniziare.