Calciomercato LIVE, tutte le trattative di lunedì 13 agosto in DIRETTA: acquisti e cessioni in tempo reale

Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 14 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (lunedì 14 agosto): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

08.53 ROMA – Sarebbe tornato in auge il nome di Thauvin, Monchi avrebbe iniziato dei nuovi contatti con il Marsiglia.

08.42 REAL MADRID – Fortissimo assalto dei blancos su Hazard: secondo Express, gli spagnoli sarebbero addirittura disposti a investire 200 milioni di sterline per il giocatore del Chelsea. Come risponderà il club inglese?

08.35 INTER – Si continua a lavorare per Modric, il colpo che rilancerebbe definitivamente l’Inter. La tratttiva col Real Madrid è però davvero complicatissima, saranno ore decisive.

08.23 SAMPDORIA – Albin Ekdal è ormai vicinissimo ai blucerchiati come riporta la Gazzetta dello Sport. Stamattina visite mediche e poi firma su un contratto triennale. Il centrocampista svedese torna in Italia dopo l’avventura con l’Amburgo, aveva già giocatore con Cagliari, Juventus, Siena, Bologna.

08.12 INTER – Keita è il colpo di mercato finale dei nerazzurri, oggi test medici per il giocatore che poi firmerà il contratto.08.04 MILAN – Oggi inizia l’avventura di Bakayoko in rossonero, visite mediche e poi primi momenti con la squadra.

08.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del calciomercato: tutte le trattative di lunedì 13 agosto in tempo reale.