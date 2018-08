Golf, PGA Tour 2018: il cattivo tempo interrompe a metà il terzo round del Wyndham Championship

Sabato sfortunato in quel di Greensboro. il terzo round del Wyndham Championship (montepremi 6 milioni di dollari) è stato sospeso causa pioggia e pessime condizioni meteo quando circa metà dei golfisti aveva chiuso la propria prova, ma coloro i quali si trovano nella parte ala della classifica erano nel bel mezzo della prova.

Leaderboard di conseguenza più che provvisoria, con Brandt Snedeker ancora primo. L’americano, sul percorso par 70 del Sedgefield Country Club di Greensboro (North Carolina, Stati Uniti)guida con lo score di -16, ma deve coprire ancora 11 buche. Seconda piazza per il connazionale Bryson Gay con -13 e 6 buche da ultimare. -12 e terzo posto per il taiwanese Pan Cheng-Tsung (7 buche completate), e per gli statunitensi Ryan Armour (15 buche), Kevin Mitchell (8 buche) e Travor Mullinax (12 buche). Nulla da fare per Henrik Stenson. Il campione in carica svedese è al 47° posto con -6 e sembra impossibile riesca a difendere il titolo.

Nella serata italiana, meteo permettendo, nella tappa settimanale del PGA dovrebbero concludere il terzo rouind ed iniziare immediatamente l’ultima e decisiva tornata

Foto: Official Twitter PGA Tour – Brandt Snedeker