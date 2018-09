Golf, PGA Tour 2018: Tiger Woods vola via nel Tour Championship! Ora ha 3 lunghezze di vantaggio su McIlroy e Rose

Tiger Woods sempre più solo al comando del Tour Championship, torneo del circuito PGA Tour 2018 che ingloba i 30 migliori giocatori del ranking e che si svolge sul percorso par 71 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, negli USA.

Il fuoriclasse statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 65 colpi (-5), consolidando la sua leadership e portando a 3 le lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, il nordirlandese Rory McIlroy e l’inglese Justin Rose, accoppiati in seconda posizione. Woods guida la leaderboard con 12 colpi sotto il par e manca l’appuntamento con la vittoria da ben 5 anni. Un buon motivo per ergersi in vetta e acquisire un buon margine sugli avversari, i quali confidano nell’ultimo giro per provare a strappare una vittoria sensazionale al cospetto dei migliori al mondo.

La rinascita di Woods è ormai cosa fatta. E un’eventuale vittoria ad Atlanta riaprirebbe lo scenario classico dello scorso decennio: Woods comanda, gli altri inseguono. Quarto posto per ora per lo statunitense Kyle Stanley e per lo spagnolo Jon Rahm, entrambi a quota -6 e distanti ben 6 colpi dalla vetta, segnale evidente dello strapotere di Woods alla vigilia dell’ultimo round. Sesta piazza, inoltre, per gli statunitensi Tony Finau e Billy Horschel, a pari merito con l’inglese Paul Casey a quota -5.

Discreta, infine, la prestazione di Francesco Molinari, che ha completato il terzo giro in 70 colpi (-1) con uno splendido birdie alla 18, ma paga ancora a caro prezzo il sanguinoso secondo round ed ora è 25° a quota +4, con la mente già proiettata verso la Ryder Cup 2018.













Foto: Twitter PGA Tour