Golf, PGA Tour 2018: bentornato Tiger Woods! Il fenomeno americano si aggiudica il Tour Championship

5 anni di purgatorio svaniti sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta (Georgia, Stati Uniti). Tiger Woods ricorderà il green del Tour Championship (montepremi 8,75 milioni di dollari) come il teatro di un nuovo splendido inizio. La carriera infinita del fenomeno americano torna ad arricchirsi di un titolo, l’ottantesimo da esibire in una straordinaria bacheca.

Nonostante un ultimo round non impeccabile (+1 con 2 birdie e 3 bogey) il 42enne di Cypress (California, Stati Uniti) chiude la pratica con lo score finale di -11 (269 colpi), due lunghezze meglio del connazionale Bill Horschel. Completa il podio lo statunitense Dustin Johnson con -7.

Quarta posizione a -6 per il deluso di giornata che orta il nome di Justin Rose. L’inglese, in corsa per la vittoria fino al round domenicale, incappa in una tornata da +3, condividendo infine la piazza con l’americano Webb Simpason e con il nipponico Hideki Matsuyama. Giapponese tra i migliori di giornata grazie ad un ottimo -5. Stesso risultato odierno per lo statunitense Rickie Fowler, che chiude la top ten con il punteggio di -5 assieme al nordirlandese Rory McIlroy ed ai compatrioti Xander Shauffele e Justin Thomas.

Sussulto d’orgoglio per Francesco Molinari. Il torinese si congeda dalla kermesse del PGA Tour con un giro da -3 (4 birdie ed un bogey) risalendo fino al 21° posto con il punteggio complessivo di +1. Tutto sommato buoni segnali in vista dell’imminente Ryder Cup.













Foto: Shutterstock