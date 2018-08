Golf, PGA Championship 2018: gli highlights della quarta giornata. Tiger Woods dà spettacolo, l’ultimo putt di Brooks Koepka è una formalità

La 100^ edizione del PGA Championship incorona Brooks Koepka, che ha conquistato il suo secondo Major nel 2018 grazie al trionfo sul Bellerive Country Club. Ma ad infiammare l’ultimo round del torneo ci ha pensato anche l’eterno Tiger Woods, tornato a ruggire come ai tempi d’oro e giunto ad un passo dalla conquista del suo 15° torneo dello Slam dopo gli infortuni che hanno compromesso gli ultimi anni della sua inarrivabile carriera. Spettacolare anche la prova dell’australiano Adam Scott, che ha sfiorato un’impresa leggendaria, chiudendo il torneo in terza posizione, mentre l’italiano Francesco Molinari, reduce dalla vittoria nel British Open 2018, si è confermato al top con un eccellente sesto posto. Di seguito, gli highlights della quarta giornata del PGA Championship 2018:

Brooks Koepka solleva al cielo il trofeo! E’ il secondo Major per lui nel 2018 dopo la vittoria dello US Open. Un’annata leggendaria!

L’ultimo putt di Brooks Koepka è una formalità! Lo statunitense in trionfo nel PGA Championship 2018!

Players to win the U.S. Open and the #PGAChamp in the same season:

Sarazen

Hogan

Nicklaus

Woods

Koepka#LiveUnderParpic.twitter.com/QRYWWJ45gS

