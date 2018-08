Golf, PGA Championship 2018: gli highlights della prima giornata. Gary Woodland, che birdie alla 16! Dustin Johnson dà spettacolo

Gary Woodland guida la classifica al termine del primo giro del PGA Championship 2018, quarto Major della stagione che ha luogo sul percorso par 70 del Bellerive Country Club. Lo statunitense ha messo a referto un birdie sensazionale alla buca 16, che gli ha consentito di staccare Rickie Fowler e di prendersi la vetta solitaria. Ma l’Italia intanto sogna grazie a Francesco Molinari, 16° e in piena corsa per la vittoria, a sole 4 lunghezze dalla vetta. A dare spettacolo, però, è stato soprattutto Dustin Johnson, quinto in classifica e autore di prodezze sensazionali prima del calo nel finale. Di seguito, gli highlights della prima giornata:

Il birdie alla buca 16 che ha regalato il primato a Gary Woodland!

Company at the top.@GaryWoodland is tied for the lead at the #PGAChamppic.twitter.com/6D2KPkVzNp — PGA TOUR (@PGATOUR) 9 agosto 2018



Buche 6, 7 e 8. Buche 11, 12 e 13. Per due volte di fila Dustin Johnson dà il meglio di sé ed è quinto in classifica, a contatto con i primi e in piena corsa per vincere!

Three birdies in a row for the second time today!@DJohnsonPGA is tied for the lead.#PGAChamp pic.twitter.com/Wjob2iBgcc — PGA TOUR (@PGATOUR) 9 agosto 2018



Dal bunker alla buca? Si può fare. Ce lo insegna Omar Uresti…

When you know … you know. 😎 What a start for @OmarUresti1. #LiveUnderPar pic.twitter.com/fZMAi8cJv8 — PGA TOUR (@PGATOUR) 9 agosto 2018



Birdie fantastico di Dustin Johnson alla 6: imbuca da distanza siderale!

Pitch perfect. 👏 Just a flick of the wrist for @DJohnsonPGA. pic.twitter.com/qzAwx4Oubc — PGA TOUR (@PGATOUR) 9 agosto 2018



Tiger Woods parte male poi si esalta: +3 nelle prime 3 buche, poi fa -3 nelle 15 buche successive!

+3 in his first two holes

-3 in his next 15 holes@TigerWoods is currently T28 at the #PGAChamp pic.twitter.com/WCJEHGOyoK — PGA TOUR (@PGATOUR) 9 agosto 2018













