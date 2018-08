Golf, Europei 2018: Georgia Hall e Laura Davies senza rivali? Islanda e Francia puntano al colpaccio

C’è una squadra senza rivali nel torneo femminile di golf degli European Team Championships 2018. Sul percorso par 72 del Gleneagles PGA Centenary Course di Glasgow (Scozia) le padrone di casa britanniche Georgia Hall e Laura Davies partono ampiamente con i favori del pronostico in un torneo che potrebbe rivelarsi davvero a senso unico.

La Hall, d’altra parte, è reduce dal trionfo nel British Open 2018, primo Major della sua carriera, e dispone di classe e talento per dominare ancora e cingersi il collo con l’oro nel torneo continentale, in compagnia di Laura Davies, atleta dotata di carisma e talento per affiancare la campionessa inglese. Ma la Gran Bretagna dispone anche di un’altra carta importante per monopolizzare il podio e spezzare qualsiasi velleità degli avversari. Catriona Matthew e Holly Clyburn, infatti, sono due giocatrici di spessore tecnico notevole e puntano a giocare un brutto tiro alle connazionali, per strappare un oro che assumerebbe contorni importanti per le due solide atlete britanniche.

Le avversarie, però, non staranno di certo a guardare, a partire dall‘Islanda, che schiera Olafia Kristinsdottir e Valdis Jonsdottir, mentre la Francia con Celine Herbin e Astrid Vayson de Pradei e la Germania di Olivia Cowan e Karolin Lampert rappresentano le due classiche variabili impazzite che proveranno a far saltare il banco. Ma soltanto un clamoroso passo falso potrebbe impedire a Georgia Hall e Laura Davies di perdere la chance di salire sul gradino più alto del podio in un torneo che include 16 coppie, tra cui nessuna italiana, suddivise in quattro gironi, ciascuno composto da quattro team di cui il primo in classifica accederà alle semifinali.

Nei primi tre giorni di gare il criterio adottato sarà quello del fourball, per cui farà testo il riscontro migliore ad ogni buca per ciascuno dei due atleti che compongono la coppia. Le semifinali e le finali, in programma domenica 12 agosto, saranno disputate con il format dei foursomes, colpi alternati in cui avrà la meglio di volta in volta la coppia che arriva prima in buca. Un torneo che promette spettacolo ed emozioni, anche se l’oro sembra già ipotecato dalle campionesse britanniche.













Foto: Chatchai Somwat / Shutterstock.com