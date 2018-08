Golf, Women’s British Open 2018: Georgia Hall in trionfo davanti al suo pubblico. Pornanong Phatlum beffata all’ultimo giro

Il primo trionfo tra LPGA e European Tour non poteva essere più dolce per Georgia Hall. Un Major, il Women’s British Open, vinto davanti al suo pubblico, Lytham St Annes, Lancashire. L’inglese ha dato spettacolo nell’ultimo giro, firmando un 67 che l’ha portata fino al successo con -17, battendo di due colpi la thailandese Pornanong Phatlum, che comanda il leaderboard a inizio giornata ma che è crollata a poche buche dalla fine, terminando in seconda posizione.

Hall partiva un colpo alle spalle dell’asiatica ma alla buca 8 aveva colmato il gap (tre birdie nelle prime nove, quattro con un bogey per Phatlum). Il sorpasso è arrivato alla 13, cui l’inglese ha aggiunto altri due birdie alle buche 15 e 16. La thailandese ha provato a stare in scia, ma alla 17 è crollata con un doppio bogey. Hall ha così potuto controllare all’ultima buca, pur uscendo con un bogey, perdendo l’unico colpo di una giornata comunque trionfale per la giovane 22enne.

In terza posizione la coreana So Yeon Ryu a -13, seguita dalla connazionale Sei Young Kim, staccata a -8 ma autrice di un bel 66. In parità in quarta posizione anche la thailandese Ariya Jutanugarn e la giapponese Mamiko Higa, che ha girato sopra par, in 73. Seguono al settimo posto le cinesi Shanshan Feng e Yu Liu e la spagnola Carlota Ciganda, unica presenza europea oltre alla Hall di una top ten chiusa dall’australiana Minjee Lee.













Foto: Chatchai Somwat / Shutterstock.com