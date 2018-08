Golf, European Tour 2018: in quattro al comando del Czech Masters. Andrea Pavan è a un colpo di distanza

Sono in quattro al comando della classifica dopo il primo giro del D+D Real Czech Masters. È stato un giovedì particolarmente lungo all’Albatross Golf Resort di Praga, causa un temporale che ha interrotto il gioco per circa un’ora nel primo pomeriggio. Proprio dopo la pausa, la classifica è stata stravolta, con il belga Thomas Pieters, l’americano John Daly, l’inglese Callum Tarren e il malese Gavin Green che si sono portati in testa con lo score di -8 (64 colpi).

A un colpo di distanza insegue Andrea Pavan, che ha giocato in mattinata e che è stato a lungo leader della classifica. L’azzurro ha girato in 65 colpi, con un bel filotto di otto birdie interrottosi però alla buca 15, con l’unico bogey di giornata. In parità con lui, a -7, ci sono l’inglese Lee Slattery, lo spagnolo Nacho Elvira, il danese Jeff Winther e il finlandese Tapio Pulkkanen.

Le buone notizie per l’Italia arrivano anche da Nino Bertasio, decimo a -6, fermato dalla pioggia proprio nel momento migliore. A -5, invece, in 19esima posizione, segue Renato Paratore, nonostante due bogey sulla sua carta. È sopra il par, invece, 129° a +1, Matteo Manassero, che aveva cominciato con un eagle alla 1 ma che ha chiuso con quattro bogey tra la 13 e la 17.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mai Groves / Shutterstock.com