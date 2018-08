Golf, European Tour 2018: Gavin Green sale al comando del Czech Masters, Andrea Pavan è terzo!

Gavin Grenn comanda il D+D Real Czech Masters al giro di boa. Il giocatore malese guida la classifica con lo score di -12, ottenuto grazie a un ottima tornata in 68 colpi. Green ha fatto segnare ben sette birdie, ma ha pagato il doppio bogey e il bogey maturati alle buche 16 e 17. Alle sue spalle c’è il danese Jeff Winther, staccato di un colpo, a -11, dopo un giro che lo ha visto recuperare dopo una brutta prima parte.

Prosegue l’ottimo torneo di Andrea Pavan, in terza posizione a -10. Non senza rammarico, perché dopo un giro ordinato, l’azzurro ha perso qualcosa nel finale, uscendo dalle buche 7 e 8 con un bogey e un doppio bogey, solo parzialmente recuperati (sei birdie in totale). Insieme a lui, in piena lotta per il titolo, anche il belga Thomas Pieters, il finlandese Tapio Pulkkanen e l’irlandese Padraig Harrington.

Ha perso qualcosa, invece, Nino Bertasio, che ha sì girato sotto il par, in 71 colpi, ma che si è visto sopravanzare da diversi giocatori. L’azzurro si trova comunque in 19esima posizione a -7 e nel weekend potrà ambire a qualcosa di più. Anche Renato Paratore è scivolato indietro, 37° dopo un giro in cui non è andato oltre il par, rimanendo a -5. Non è riuscito a superare il taglio, invece, Matteo Manassero, che ha replicato il 73 di ieri chiudendo al 127° posto a +2.













