Golf, European Tour 2018: dopo il secondo giro in testa Jamieson e Waring, risale Pavan

Secondo giro concluso al Nordea Masters, torneo di golf dello European Tour, in terra svedese. Al comando si portano lo scozzese Scott Jamieson e l’inglese Paul Waring: super 63 per Waring, mentre arriva un 65 per Jamieson, per entrambi il totale sul percorso Par 70 è di 129. Ancora non è chiusa la pratica: in corsa per la vittoria c’è infatti anche il sudafricano Thomas Aiken che, con il 65 odierno, si porta a 131, a +2 dalla vetta.

In chiave podio restano in corsa anche lo statunitense Hunter Stewart, lo scozzese Bradley Neil e l’inglese Lee Slattery: giri non eccezionali (68, 66, 69), soprattutto deludente il britannico, in vetta ieri con Jamieson. Il totale dice 133.

In casa Italia spettacolare giro per Andrea Pavan, che è nel “quinto gruppone”: l’azzurro può giocarsi un piazzamento di prestigio dopo l’eccellente 66 odierno che va a sommarsi al 69 di ieri (135 totale). Un colpo dietro Edoardo Molinari, che ha eguagliato il 66 del compagno di nazionale. -2 per Nino Bertasio oggi, a quota 138. Tagliati i deludenti Matteo Manassero e Renato Paratore.













Foto: Mai Groves Shutterstock.com