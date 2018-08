Golf, European Tour 2018: Christiaan Bezuidenhout vola in testa al Made In Denmark! Lee Westwood tallona il leader, Edoardo Molinari fuori al taglio

Un sudafricano al comando del Made In Denmark, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Silkeborg Ry Golf Club di Aarhus, in Danimarca. Christiaan Bezuidenhout è in testa alla leaderboard con 13 colpi totali sotto il par al termine di una tornata fantastica in 65 colpi (-7) che lo ha proiettato in cima alla classifica.

Un vero e proprio colpaccio per il sudafricano, autore di un round magistrale, che gli ha consentito di acquisire due lunghezze di vantaggio sui più immediati inseguitori, gli inglesi Lee Westwood e Jonathan Thomson, entrambi a quota -11 a metà gara. L’esperto Westwood ha eguagliato la superba prestazione di Bezuidenhout, completando il secondo giro in 65 colpi e volando fino al secondo posto, mentre Thomson ha concluso il round in 69 colpi, perdendo una posizione rispetto a ieri.

A dar vigore alla prova superba degli inglesi ad Aarhus ci hanno pensato anche Sam Horsfield, attualmente ai piedi del podio con 10 colpi sotto il par, e Matthew Baldwin, quinto in classifica a quota -9 in compagnia del belga Thomas Detry. In settima piazza, invece, l’inglese Matt Wallace resta sornione con 8 colpi sotto il par, in compagnia di Hunter Stewart e Nicolai Tinning, mentre il danese Lucas Bjerregaard, beniamino di casa, ha perso quota con un giro in 71 colpi ed ora è decimo a quota -7 in compagnia di altri dieci giocatori, tra cui spicca la presenza del belga Thomas Pieters e dell’australiano Brett Rumford.

Ha superato il taglio ma è rimasto indietro, invece, il danese Thorbjorn Olesen, indicato tra i favoriti alla vigilia e attualmente 55° a quota -2. Niente da fare, infine, per Edoardo Molinari, 74° ed escluso al taglio con un giro in linea col par, che non gli ha consentito di proseguire la sua avventura nel torneo.













