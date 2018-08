Giro di Polonia 2018: tappe impegnative e tanti big al via. Fabio Aru pronto a tornare al successo

Domani scatterà a Cracovia la 75ma edizione del Giro di Polonia, che si concluderà dopo sette tappe a Bukowina Tatrzańska. Questa breve corsa a tappe è diventata negli ultimi anni un punto fondamentale nel cammino di preparazione verso la Vuelta e gli ultimi impegni stagionali. Anche questa volta ci saranno tanti big al via, tra cui il nostro Fabio Aru. Andiamo quindi a scoprire il percorso e i favoriti del Giro di Polonia 2018.

Percorso

Le prime tre tappe sono prevalentemente pianeggianti e adatte quindi ai velocisti. Dalla quarta frazione la musica però cambia con un finale molto impegnativo, con quattro GPM di prima categoria negli ultimi 70 km e uno strappo finale con pendenze fino al 15%. La quinta sarà caratterizzata da un circuito finale con una breve salita adatta ai finisseur. La sesta tappa sarà durissima, con ben 12 GPM, su cui assisteremo ad una grande battaglia tra i big. L’ultima invece sarà su un circuito da ripetere due volte attorno a Bukowina Tatrzańska, con la dura salita finale che decreterà il vincitore di questa edizione.

Favoriti

Tanti i corridori di qualità presenti in questa corsa a partire dal nostro Fabio Aru, che dopo aver dato segnali positivi al Giro di Vallonia al ritorno, è pronto a ritrovare il successo ed essere protagonista sulle salite delle ultime tappe. Atteso al grande ritorno anche Simon Yates, che dopo aver stupito tutti al Giro d’Italia, sarà tra i favoriti per la vittoria finale. Al rientro dopo la Corsa Rosa ci saranno altri grandi scalatori come Richard Carapaz, Thibaut Pinot, George Bennett e Davide Formolo, insieme a Dylan Teuns, vincitore della scorsa edizione. Attenzione poi anche a Michal Kwiatkowski, che dopo la grande prestazione al Tour, è pronto a brillare anche nella corsa di casa.

Foto: Valerio Origo