Giro di Polonia 2018: Alvaro Hodeg si prende la rivincita, super volata. Italiani piazzati

Dopo due volate vinte da Pascal Ackermann, si prende la rivincita allo sprint nella terza tappa del Giro di Polonia 2018 il colombiano Alvaro Hodeg che conquista il successo nella frazione di 140 chilometri partita da Stadion Slaski e giunta in quel di Zabrze. Il corridore della Quick-Step Floors va a prendersi anche la maglia gialla di leader della classifica generale.

Partenza a tutta, come di consueto. Quattro uomini in fuga: Matias Le Turnier (Cofidis), Michał Paluta (CCC Sprandi-Polkowice), Alexander Foliforov (Gazprom-RusVelo) e Jenthe Biermans (Katusha-Alpecin). Le squadre dei velocisti però non hanno lasciato spazio, andando a chiudere il gap in vista della volata. LottoNL-Jumbo che prende il comando delle operazioni in vista dello sprint, ma un super Michael Morkov trascina via Alvaro Hodeg che in solitaria riesce a portare a casa la vittoria. Piazzamenti per Daniel McLay (EF-Drapac) e André Greipel (Lotto Soudal), fuori dal podio gli italiani Sacha Modolo (EF-Drapac), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) e Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo).

