Ginnastica, Europei 2018: oggi le qualifiche, show a Glasgow. L’Italia vuole la Finale, azzurre in lotta. Che bagarre tra le big

Giornata lunghissima a Glasgow dove oggi incominciano gli Europei 2018 di ginnastica artistica: si incomincia alle ore 11.00 e si finirà attorno alle ore 22.00 con un turno di qualificazione che sarà poi decisivo per il prosieguo dell’intera rassegna continentale. Quattro suddivisioni in programma con il livello tecnico che si alzerà nel corso del giorno per poi esplodere alle ore 20.00 quando scenderà in pedana l’ultimo gruppo, quello che comprende le migliori Nazionali in circolazione. In palio otto posti per la Finale a squadre di sabato e altrettanti per le varie Finali di Specialità che si svolgeranno domenica pomeriggio, si gareggia col format 5-3-3 dunque non verranno concessi scarti e ogni errore rischia di costare caro.

Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro dove si disputarono anche i Mondiali 2015 e l’Italia proverà a essere protagonista: l’obiettivo è quello di strappare il pass per l’atto conclusivo, una missione alla portata delle ragazze di Enrico Casella che però non possono sbagliare praticamente nulla. Le azzurre incominceranno la propria avventura alla trave, l’attrezzo più ostico e impegnativo: serviranno tre prove di grande sostanza, bisognerà cercare di rimanere sempre in piedi per portare a casa punti preziosi. Ad aprire le danze sarà Giada Grisetti, poi Martina Basile e Francesca Noemi Linari. Al corpo libero entrerà in scena anche Caterina Cereghetti, su un attrezzo che ci ha regalato tante gioie dovremo difenderci alla grande e mettere un po’ di fieno in cascina per poi trasferirci al volteggio dove ci giochiamo tutto con Sofia Busato: la comasca punta alla finale di specialità, ha nelle gambe due buoni salti e può assolutamente farcela. La chiusura alle parallele dove ci servirà la stoccata di Giada Grisetti, specialista sugli staggi che però è caduta nelle ultime quattro circostanze.

Difficile individuare la grande favorita della vigilia perché tutte le squadre sono infarcite di assenze. La Russia difende il titolo e si farà trascinare da Angelina Melnikova ma le assenze di Mustafina, Komova, Eremina, Kharenkova peseranno tantissimo anche perché non sappiamo quanto giovani come Perebinosova, Alekseeva, Simakova e Akhaimova (attenzione alle sue parallele) riusciranno a supportare questo contesto. La Francia può puntare davvero in alto: la completezza di Melanie De Jesus Dos Santos, il volteggio di Coline Devillard (Campionessa d’Europa in carica), la trave di Marine Boyer, il buon lavoro di Lorette Charpy e Juliette Bossu possono davvero fare sognare le transalpine. La Gran Bretagna deve scontare le assenze delle sorelle Downie e di Claudia Fragapane: basterà il calore del pubblico a trascinare Alice Kinsella, Kelly Simm, Georgia-Mae Fenton, Teja James e Lucy Stanhope? Le padrone di casa sembrano avere diversi punti critici in squadra e potrebbero soffrire.

La Germania si affiderà a Kim Bui (attenzione a parallele e corpo libero) e a Pauline Schaefer (Campionessa del Mondo alla trave) ma sconta l’assenza della quotata Ellie Seitz. La Svizzera si chiama fuori visto l’infortunio di Giulia Steingruber, da non sottovalutare l’Ungheria di Makra e Boeczoego mentre la Romania ormai è una nobile decaduta senza più alcuna velleità. Lo spettacolo vero e proprio incomincerà alle ore 20.00 ma andranno seguite anche le altre suddivisioni: la terza (alle ore 16.00) prevede infatti la presenza dell’Olanda di Sanne Wevers (Campionessa Olimpica alla trave che però non potrà contare sul supporto di Eythora Thorsdottir) e del Belgio di Nina Derwael (Campionessa d’Europa alle parallele) ma attenzione anche al volteggio delle azere Inshina e Nekrasova e alla trave dell’eterna greca Millousi. Nella seconda (dalle ore 14.00) spicca il ritorno della polacca Marta Pihan-Kuleska, un occhio all’ucraina Angelina Radivilova e alla turca Goksu Uctas Sanli (anche per motivi extra ginnici). Nella prima (ore 11.00) da non perdere assolutamente il volteggio delle slovene Tjasa Kysselef e Tega Belak ma anche le parallele della svedese Jonna Adlerteg.

Foto: Dario Ventre/FGI