Ginnastica, Europei 2018: oggi le qualifiche (giovedì 2 agosto). Calendario, programma, orari, tv e italiane in gara

Oggi giovedì 2 agosto incominciano gli Europei 2018 di ginnastica artistica a Glasgow e la rassegna continentale entra subito nel vivo con le qualificazioni seniores: giornata infinita per decidere le squadre e le individualiste che disputeranno le finali del weekend. Si preannuncia grande spettacolo con il livello tecnico che si alzerà nel corso della giornata fino ad arrivare a una prima serata pirotecnica con tutte le migliori in circolazione che gareggeranno nell’ultima suddivisione. Tra loro anche l’Italia che con una formazione lontana da quello tipo vuole essere tra le prime 8 per disputare la finale del team event: Sofia Busato (punta alla finale al volteggio), Giada Grisetti, Martina Basile, Caterina Cereghetti e Francesca Noemi Linari sono pronte alla sfida.

Da non perdere la Russia di Angelina Melnikova (difende il titolo al corpo libero), la Gran Bretagna padrona di casa priva delle sorelle Downie, la Germania di Pauline Schaefer (iridata alla trave) e Kim Bui, la solida Francia di Melanie De Jesus e Coline Devillard (campionessa in carica al volteggio), l’Olanda di Sanne Wevers (Campionessa Olimpica alla trave) e il Belgio di Nina Derwael (l’anno scorso trionfatrice alle parallele).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 2 agosto agli Europei 2018 di ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due ed RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eusport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 2 AGOSTO:

11.00-12.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione. Spiccano Olanda e Belgio

20.00-21.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione (con ITALIA, Russia, Gran Bretagna, Francia, Germania, Romania, Svizzera, Ungheria)

EUROPEI 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La prima e la quarta suddivisione saranno visibili solo in diretta streaming su Eurosport Player (a pagamento).

La seconda e la terza suddivisione saranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2.

L’evento sarà visibile anche su RaiSport e Rai Due ma il palinsesto prevede l’alternanza con altri eventi sportivi e altre trasmissione.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio per non perdersi davvero nulla. Ci aspettano 10 ore di full immersion!