Ginnastica, Europei 2018: oggi le qualifiche maschili juniores (venerdì 10 agosto). Calendario, programma, orari, tv e italiani in gara

Oggi venerdì 10 agosto si disputano le qualifiche juniores degli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano anche le prime medaglie visto che questa eliminatoria servirà anche per definire i podi del concorso generale individuale e della prova a squadra. L’Italia scenderà in pedana per giocarsela fino in fondo e strappare dei pass per gli atti conclusivi: Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici e Nicolò Mozzato non vorranno sfigurare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle qualifiche juniores degli Europei 2018 di ginnastica artistica maschile. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv e streaming, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 10 AGOSTO:

11.00-14.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Prima suddivisione

15.00-18.00 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Seconda suddivisione

19.30-22.30 Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Terza suddivisione: ITALIA (Lay Giannini, Edoardo De Rosa, Yumin Abbadini, Ares Federici, Nicolò Mozzato)













Foto: UEG