Ginnastica, Europei 2018: oggi le Finali di Specialità (5 agosto). Programma, orario d’inizio, tv e italiane in gara (juniores e seniores)

Oggi domenica 5 agosto si concludono gli Europei 2018 di ginnastica artistica femminile con le Finali di Specialità: al mattino spazio alle juniores, nel pomeriggio invece scenderanno in pedana le seniores. Si assegneranno dunque otto titoli, le migliori otto ginnaste del turno di qualificazione si daranno battaglia sui vari attrezzi per conquistare una medaglia.

L’Italia vuole dettare legge con le under 16 dopo l’apoteosi nella gara a squadra: Giorgia Villa, Elisa Iorio e Asia d’Amato possono davvero farci sognare. Nel pomeriggio lo show con le grandi, Martina Basile difenderà i nostri colori al corpo libero dove Angelina Melnikova e Melanie De Jesus sono le favorite della vigilia. Al volteggio duello tra Devai e Devillard, alle parallele confronto diretto tra Adlerteg e Derwael, alla trave la solita roulette.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle Finali di Specialità agli Europei 2018 di ginnastica artistica. Le gare seniores saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Le gare juniores non prevedono copertura televisiva, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 5 AGOSTO:

11.00-11.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Volteggio: Giorgia Villa, Asia d’Amato

11.30-12.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Parallele asimmetriche: Giorgia Villa, Elisa Iorio

12.30-13.00 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Trave: Giorgia Villa, Elisa Iorio

13.00-13.30 Finali di Specialità (femminile, juniores) – Corpo libero: Giorgia Villa

15.30-16.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Volteggio

16.00-16.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Parallele asimmetriche

17.00-17.30 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Trave

17.30-18.00 Finali di Specialità (femminile, seniores) – Corpo libero: Martina Basile

FINALI DI SPECIALITA’: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare seniores saranno in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport. Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player,

Le gare juniores non prevedono copertura televisiva.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, esercizio dopo esercizio, minuto dopo minuto per non perdersi davvero nulla. Copriremo le gare juniores e quelle seniores.