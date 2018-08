Ginnastica, Europei 2018: oggi le Finali di Specialità (12 agosto). Programma, orario d’inizio, tv e italiani in gara (juniores e seniores)

Oggi domenica 12 agosto si concludono gli Europei 2018 di ginnastica artistica. Giornata interamente dedicata alle Finali di Specialità: al mattino toccherà agli juniores, pomeriggio tutto per i seniores. Si preannuncia grande spettacolo all’SSE Hydro, l’Italia sarà purtroppo presente soltanto tra gli under 18 e ci giochiamo delle importanti carte da medaglia: Nicolò Mozzato, dopo aver vinto l’oro all-around, va a caccia di nuova gloria tra corpo libero e sbarra, puntiamo tanto anche sulle parallele di Lay Giannini, sul cavallo e sul volteggio di Edoardo De Rosa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli italiani in gara delle Finali di Specialità degli Europei 2018 di ginnastica artistica. Le gare juniores non hanno copertura tv, le prove seniores saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport/Rai Due e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player. DIRETTA LIVE scritta su OASport per l’intero programma di gare.

DOMENICA 12 AGOSTO:

11.00-11.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Corpo libero/Cavallo con maniglie: Nicolò Mozzato, Ares Federici / Edoardo De Rosa

12.00-12.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Anelli/Volteggio: – / Edoardo De Rosa

13.00-13.40 Finali di Specialità (maschile, juniores) – Parallele pari/Sbarra: Lay Giannini / Nicolò Mozzato

15.30-16.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Corpo libero

16.00-16.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Cavallo con maniglie

16.45-17.15 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Anelli

17.15-17.45 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Volteggio

18.00-18.30 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Parallele pari

18.30-19.00 Finali di Specialità (maschile, seniores) – Sbarra













(foto Federginnastica)