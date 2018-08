Ginnastica, Europei 2018: magia di Boglarka Devai, vittoria magiara al volteggio! Devillard cade e abdica, argento Melnikova

Boglarka Devai fa saltare il banco e si laurea Campionessa d’Europa al volteggio confermando l’incredibile risultato delle qualifiche. L’ungherese, dopo il bronzo dello scorso anno, esegue un bellissimo Cheng (14.633) e un doppio avvitamento uscendo di pedana (14.066) ma nonostante le penalità strappa una media di 14.349 e sconfigge tutta la concorrenza. Si tratta di un risultato incredibile per la 18enne che riporta la bandiera magiara sul pennone più alto del Vecchio Continente dopo una lunghissima assenza.

La Devai, scesa in pedana per prima, ha dovuto aspettare le esecuzioni di tutte le avversarie prima di scoppiare in lacrime per un risultato che forse nemmeno lei si aspettava pochi giorni fa. Boglarka ha vinto per propri meriti ma anche per il clamoroso errore di Coline Devillard che ha appoggiato le mani a terra sul secondo salto: dopo il 14.766 della prima prova, sembrava tutto fatto per la Campionessa in carica e invece la francese ha sciupato tutto chiudendo al sesto posto (13.933).

Deve mangiarsi le mani anche Angelina Melnikova, esibitasi per ultima: la russa, ieri trascinatrice della Nazionale che ha conquistato il titolo a squadre, è infatti uscita di pedana sul doppio avvitamento e si è così fermata a una media di 14.233, accontentandosi dell’argento appena alle spalle della vincitrice. Ottimo terzo posto della rumena Denisa Golgota (14.166) che regala una gioia inaspettata al proprio Paese, battute la tedesca Sarah Voss (14.083) e la russa Liliia Akhaimova (14.066). Caduta invece la slovena Teja Belak (13.533) che rimanda il sogno del podio inseguito per tutta la vita.













(foto pagina Facebook Boglarka Devai)