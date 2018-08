Ginnastica, Europei 2018: impresa pazzesca di Nicolò Mozzato, Campione d’Europa all-around! Italia di bronzo con la squadra

Nicolò Mozzato ha confezionato un’impresa davvero pazzesca all’SSE Hydro di Glasgow e si è laureato Campione d’Europa nel concorso generale tra gli juniores. Si tratta di un successo incredibile per questo ragazzo classe 2000 che ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e si è messo al collo la medaglia d’oro al termine di una giornata campale che risolleva la nostra artistica maschile. Il veneziano ha totalizzato un complessivo 80.198 e ha così sconfitto due avversari particolarmente quotati come il britannico Jamie Lewis (79.731) e il russo Sergei Naidin (79.598). Il ragazzo della Spes Mestre, che si era già messo in luce l’anno scorso durante gli EYOF, ha fatto saltare il banco e si è regalato una serata indimenticabile che lo proietta tra i grandi: questo deve essere solo un trampolino di lancio verso un futuro radioso.

Nicolò è partito bene al corpo libero con 13.633, ha stretto i denti al cavallo con maniglie (12.433) e poi non ha sbagliato praticamente nulla: 13.200 agli anelli, ottimo 14.200 al volteggio, 13.266 alle parallele e 13.466 finale alla sbarra per operare il sorpasso decisivo sui rivali. Non finisce qui perché l’Italia conquista anche il bronzo con la squadra completata da Yumin Abbadini, Lay Giannini, Ares Federici ed Edoardo De Rosa: 237.895 complessivo per gli azzurrini, battuti soltanto dalla Russia (240.961) e dalla Gran Bretagna (240.128). La nostra Nazione si conferma superlativa con gli juniores, settimana scorsa avevamo dominato con Giorgia Villa e compagne, oggi sono arrivati altri ottimi risultati. Domenica mattina le Finali di Specialità: Mozzato al corpo libero e alla sbarra; Federici al quadrato; De Rosa al cavallo e al volteggio; Giannini alle parallele.

