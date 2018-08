Calendario Serie A calcio, le partite di oggi: gli orari e come vederle in tv. Il programma su Sky e Dazn

Juventus e Napoli hanno dato il via ieri al campionato di calcio di Serie A 2018-2019: i bianconeri si sono imposti, non senza soffrire, 3-2 grazie ad un gol all’ultimo secondo di Federico Bernardeschi, dopo che i campioni d’Italia si sono ritrovati anche sotto (2-1). Cristiano Ronaldo è rimasto a bocca asciutta ma è solo l’inizio. Successo esterno anche per i partenopei che hanno sbancato l’Olimpico di Roma. Successo 2-1 per gli uomini di Carlo Ancelotti che così iniziano nel migliore dei modi questa nuova avventura. Oggi grandi attese per la Roma che affronterà il Torino in trasferta e per l’Inter che andrà a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Due incontri non semplici per giallorossi e nerazzurri, motivati però a centrare il bersaglio grosso per tenere il passo delle rivali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della prima giornata della Serie A 2018-2019. Indicate anche le modalità con cui vedere i vari incontri in diretta tv.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus (Sky)

20.30 Lazio-Napoli (Dazn)

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma (Sky)

20.30 Parma-Udinese (Dazn)

20.30 Milan-Genoa (Sky) – Rinviata al 31 ottobre 2018 per il disastro di Genova

20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

20.30 Sampdoria-Fiorentina (Sky) – Rinviata al 19 settembre 2018 per il disastro di Genova

20.30 Bologna-SPAL (Sky)

LUNEDI’ 20 AGOSTO:

20.30 Atalanta-Frosinone (Sky)













(foto Lorenzo Di Cola)