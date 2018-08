Serie A 2018-2019, prima giornata: le partite di oggi (domenica 19 agosto). Programma, orari e tv

Oggi domenica 19 agosto si giocano cinque partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Il massimo campionato italiano di calcio entra nel vivo dopo i due anticipi che hanno premiato Juventus e Napoli. Riflettori puntati in particolar modo sull’Inter che dopo un mercato faraonico farà il proprio esordio sul campo del Sassuolo: i nerazzurri vogliono subito rispondere alle altre favorite per lo scudetto e non possono farsi sfuggire i tre punti.

Appuntamento alle ore 20.30 in esclusiva su Dazn, sempre in serata altre tre partite che saranno fondamentali per la lotta salvezza: Parma-Udinese, Empoli-Cagliari e Bologna-SPAL. La Roma, invece, scenderà in campo alle ore 18.00 per affrontare il Torino in un incontro che si preannuncia particolarmente acceso e interessante. Milan-Genoa e Sampdoria-Fiorentina sono invece state rinviate in seguito al crollo del Ponte Marconi a Genova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite della prima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Dazn come specificato, DIRETTA LIVE scritta su OASport per le partite di Roma e Inter oltre alla diretta live generale degli incontri serali.

DOMENICA 19 AGOSTO:

18.00 Torino-Roma (Sky)

20.30 Parma-Udinese (Dazn)

20.30 Empoli-Cagliari (Sky)

20.30 Sassuolo-Inter (Dazn)

20.30 Bologna-SPAL (Sky)













Foto: Gianfranco Carozza