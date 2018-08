Fantacalcio 2018-2019: quotazioni, consigli per l’asta e possibili sorprese

Ormai ci siamo. La Serie A 2018-2019 scatterà nel prossimo weekend del 18-20 agosto e tutto è pronto per la prima giornata che farà alzare il sipario su una stagione estremamente avvincente e appassionante. Saranno giorni particolari non soltanto per le compagini coinvolte nella massima serie ma anche per i fanta-allenatori, che dovranno decidere su quali rose puntare in vista del proprio Fantacalcio,il fantasy game che appassiona i tifosi e che si svilupperà in parallelo al torneo nazionale.

OASport vi fornisce preziosi consigli su come allestire la squadra, su quali giocatori puntare, su chi scommettere perché garantisce bonus preziosi e su chi evitare, cercando di scovare anche delle possibili sorprese che potrebbero fare la differenza.

ATALANTA

I nerazzurri sono stati davvero molto attivi sul mercato, sia in entrata che in uscita. Gli arrivi di Zapata e Pasalic hanno sicuramente rinforzato la forza offensiva della Dea che può contare su un ottimo attaccante e su un centrocampista di grande qualità (rispettivamente da Sampdoria e Chelsea) ma sicuramente c’è stato un impoverimento difensivo viste le cessioni di pedine importanti come Spinazzola e Caldara. Importanti le conferme di Ilicic, Gomez e Berisha che possono sempre fare sognare i tifosi. Un mercato che, tra l’altro, non ha soddisfatto il tecnico Gian Piero Gasperini.

FORMAZIONE TITOLARE: Berisha; Mancini, Toloi, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Reca; Ilicic, Gomez, Zapata.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Papu Gomez

L’uomo da bonus: Duvan Zapata

La scommessa: Barrow

I consigli di OA Sport: Reca, Hateboer, de Roon.

BOLOGNA

I felsinei si sono privati di due pezzi da novanta in attacco: le cessioni di Verdi (al Napoli) e di Mirante (alla Roma), oltre a quella dell’ottimo centrocampista Di Francesco al Sassuolo, hanno un peso determinante all’interno della squadra. Spiccano però gli acquisti del portiere Skorupski dalla Roma, tutta da vedere la coppia d’attacco con Falcinelli e Santander arrivati rispettivamente da Sassuolo e Santander. Scommessa sui difensori Dijks e Mattiello.

FORMAZIONE TITOLARE: Skorupski; Gonzalez, De Maio, Helander, Pulgar; Mbaye, Dzemaili, Poli, Dijks; Falcinelli, Santander.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Palacio

L’uomo da bonus: Falcinelli

La scommessa: Dijks

I consigli di OA Sport: Pulgar, Dzemaili, Destro

CAGLIARI

Pochissimi movimenti di mercato per i sardi che potrebbero soffrire in questa stagione dopo un anno in cui hanno rischiato la retrocessione.Non male l’arrivo del difensore Srna dallo Shakhtar e del centrocampista Castro dal Chievo, vedremo se l’attaccante Cerri potrà togliersi delle soddisfazioni. Pochi movimenti in uscita.

FORMAZIONE TITOLARE: Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli; Lykogiannis; Castro, Barella, Ionita; Joao Pedro, Farias, Pavoletti.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Pavoletti

L’uomo da bonus: Joao Pedro

La scommessa: Han

I consigli di OA Sport: Srna, Cigarini, Sau.

CHIEVO

Le cessioni del centrocampista Castro al Cagliari e dell’attaccante Inglese al Napoli indeboliscono sicuramente la rosa dei gialloblu che hanno cercato di rinnovarsi con il difensore Tomovic dalla Fiorentina, con Obi dal Torino e il rigenerato Floro Flores. Un’ estate movimentata, però, da altro quella dei clivensi con il pericolo di un penalizzazione che avrebbe compromesso la permanenza in Serie A. Fortunatamente per il club di Campedelli l’esito del processo sportivo è stato favorevole.

FORMAZIONE TITOLARE: Sorrentino; Cacciatore, Bani, Tomovic, Jaroszynski; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic; Birsa, Stepinski, Giaccherini.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Birsa

L’uomo da bonus: Stepinski

La scommessa: Giaccherini

I consigli di OA Sport: Cacciatore, Sorrentino, Rigoni.

EMPOLI

La neopromossa ha voluto fare sul serio e il mercato è stato apprezzabile. Spiccano soprattutto gli acquisti dell’attaccante La Gumina dal Palermo, non male l’arrivo del portiere Fulignati svincolato dal Cesena, il difensore Antonelli dal Milan è un rinforzo importante al pari di Silvestre dalla Sampdoria.

FORMAZIONE TITOLARE: Fulignati; Di Lorenzo, Veseli, Maietta, Pasqual; Brighi, Bennacer, Krunic; La Gumina, Zajc, Caputo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Krunic

L’uomo da bonus: La Gumina

La scommessa: Zajc

I consigli di OA Sport: Caputo, Brighi, Maietta

FIORENTINA

La Viola è stata completamente rivoluzionata. L’attaccante Pjaca dalla Juventus per formare il tridente con Chiesa e Simeone, il centrocampista Gerson dalla Roma, in difesa Hancko dallo Zilina e Ceccherini dal Crotone, tra i pali Lafont dal Tolosa. Si farà sentire l’addio di Badelj.

FORMAZIONE TITOLARE: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Hancko; Gerson, Veretout, Dabo; Chiesa, Pjaca, Simeone.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Simeone

L’uomo da bonus: Saponara

La scommessa: Chiesa

I consigli di OA Sport: Veretout, Gerson, Thereau

FROSINONE

La neopromossa riparte con delle novità importanti come il portiere Sportiello dall’Atalanta, il centrocampista Crisetig dal Bologna e l’attaccante Perica dall’Udinese. Il calciomercato però potrebbe riservare ancora delle sorprese con l’arrivo con l’arrivo di Joel Campbella dall’Arsenal che potrebbe essere il colpo a sorpresa di Stirpe. Vedremo

FORMAZIONE TITOLARE: Sportiello; Zampano, Goldaniga, Krajnc, Hallfredsson; Ghiglione, Chibsah, Crisetig, Molinaro; Ciano, Perica

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Ciano

L’uomo da bonus: Dionisi

La scommessa: Goldaniga

I consigli di OA Sport: Daniel Ciofani, Hallfredsson, Sportiello

GENOA

Cambio in porta: Perin se ne va alla Juventus e arriva Marchetti dalla Lazio. In difesa torna Criscito dopo l’avventura in Russia, ci sarà anche Romulo dal Verona. Rivoluzionato l’attacco con due uomini da gol come Kouame e Piatek (già a segno in Coppa Italia con un poker). Favilli, Radu e Gunter potrebbero essere delle sorprese.

FORMAZIONE TITOLARE: Marchetti; Romulo, Spolli, Criscito, Laxalt; Bessa, Sandro, Hiljemark; Pandev, Kouame, Piatek.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Pandev

L’uomo da bonus: Medeiros

La scommessa: Criscito

I consigli di OA Sport: Hiljemark, Romulo, Marchetti

INTER

Mercato stellare dei nerazzurri che vogliono tornare a vincere. L’attaccante Keita Balde dal Monaco è l’ultimo squillo ma in precedenza il centrocampista Nainggolan dalla Roma, i difensori Vrsaljko, De Vrij (dalla Lazio) e Asamoah (dalla Juventus) avevano fatto sognare i tifosi. Diverse le cessioni tra cui quelle di Rafinha, Eder e Nagatomo. E se arrivasse Modric…

FORMAZIONE TITOLARE: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini, Nainggolan; Keita, Icardi, Perisic.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Icardi

L’uomo da bonus: Perisic

La scommessa: Lautaro Martinez

I consigli di OA Sport: Nainggolan, de Vrij, Candreva

JUVENTUS

Mercato faraonico dei Campioni d’Italia che vogliono continuare a dominare. Cristiano Ronaldo ha fatto saltare tutti gli equilibri ed è l’affare del secolo ma poi spiccano anche il grande ritorno di Bonucci dopo la stagione al Milan, il solidissimo turco Emre Can dal Liverpool a centrocampo, Cancelo sulla fascia. Addii importanti come quelli di Buffon (fine contratto), Higuain (finito al Milan) e Asamoah (all’Inter).

FORMAZIONE TITOLARE: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Pjanic; Dybala, Douglas Costa, Ronaldo.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Cristiano Ronaldo

L’uomo da bonus: Dybala

La scommessa: Emre Can

I consigli di OA Sport: Cancelo, Bonucci, Pjanic

LAZIO

Il mercato in uscita è stato davvero importante: Felipe Anderson, De Vrij e Nani hanno saluto accasandosi tra West Ham, Inter e Valencia. Tra i rinforzi spiccano soprattutto il centrocampista Berisha dal Salisburgo e il difensore Acerbi dal Sassuolo. Ma se dovesse andare via anche Milikovic-Savic…

FORMAZIONE TITOLARE: Strakosha; Acerbi, Bastos, Radu, Lucas Leiva; Marusic, Berisha, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile-Luis Alberto.

Consigli per il Fantalcalcio:

La stella: Milinkovic-Savic

L’uomo da bonus: Immobile

La scommessa: Luis Alberto

I consigli di OA Sport: Acerbi, Parolo, Lucas Leiva

MILAN

I rossoneri vogliono fare le cose in grande dopo delle stagioni difficili e hanno piazzato dei colpi pesanti: Higuain dalla Juventus, Bakayoko dal Chelsea, Caldara dalla Juventus. Bonucci è tornato alla Juventus dopo una stagione da capitano, Kalinic all’Atletico Madrid.

FORMAZIONE TITOLARE: Donnarumma; Conti, Caldara, Romagnoli, Strinic; Kessie, Biglia, Bakayoko/Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Higuain

L’uomo da bonus: Suso

La scommessa: Caldara

I consigli di OA Sport: Bonaventura, Biglia, Caldara

NAPOLI

Pesa tantissimo l’addio di Jorginho andato al Chelsea, l’arrivo dell’attaccante Verdi dal Bologna per affiancare Insigne e Mertens sarà importante con l’opzione Inglese sempre alla portata. Cambio in porta con l’arrivo di Meret dall’Udinese per sostituire Reina.

FORMAZIONE TITOLARE: Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski, Hamsik; Verdi, Insigne, Mertens.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Mertens

L’uomo da bonus: Insigne

La scommessa: Fabian Ruiz

I consigli di OA Sport: Koulibaly, Zielinski, Verdi

PARMA

La neopromossa ha scongiurato il rischio di una partenza con cinque punti di penalizzazione, non male gli arrivati di Ciciretti, Biabiany, Inglese e soprattutto dell’ex calciatore della Roma Gervinho.

FORMAZIONE TITOLARE: Sepe; Gazzola, Gagliolo, Bruno Alves, Gobbi; Rigoni, Scozzarella, Stulac; Biabiany, Ceravolo, Gervinho

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Gervinho

L’uomo da bonus: Ceravolo

La scommessa: Stulac

I consigli di OA Sport: Bruno Alves, Rigoni, Siligardi

ROMA

Squadra rivoluzionata totalmente. Alisson al Liverpool, Naingolan all’Inter, Bruno Peres al San Paolo e Skorupski al Bologna, oltre a Gerson alla Fiorentina. Ma i rinforzi non sono mancati: a centrocampo la stella Pastore affiancato da Cristante e a N’Zonzi; in attacco la scommessa Kluivert, in difesa Marcano dal Porto, tra i pali vedremo Olsen.

FORMAZIONE TITOLARE: Olsen; Florenzi, Marcano, Manolas, Kolarov; N’Zonzi, Pastore, Strootman; Under, Dzeko, Kluivert.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Pastore

L’uomo da bonus: Dzeko

La scommessa: N’Zonzi

I consigli di OA Sport: Kluivert, Olsen, De Rossi

SAMPDORIA

Cessioni importanti per i blucerchiati: Zapata va all’Atalanta, Torreira vola in Inghilterra, Strinic passa al Milan e Viviano giocherà per lo sporting. Gli arrivi però del portiere Audero, del forte attaccante Defrel dalla Roma e del difensore Colley possono dare linfa alla squadra.

FORMAZIONE TITOLARE: Audero, Bereszynski, Andersen, Colley, Sala; Linetty, Praet, Jankto; Defrel, Ramirez, Quagliarella.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Quagliarella

L’uomo da bonus: Defrel

La scommessa: Jankto

I consigli di OA Sport: Colley, Kownacki, Praet

SASSUOLO

I neroverdi si sono rinforzati con Boateng, Locatelli, Ferrari e Di Francesco mentre le cessioni di lusso sono state quelle di Politano e Falcinelli.

FORMAZIONE TITOLARE: Consigli; Lirola, Lemos, Ferrari, Peluso; Magnanelli, Boateng, Sensi; Berardi, Di Francesco, Babacar.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Boateng

L’uomo da bonus: Berardi

La scommessa: Di Francesco

I consigli di OA Sport: Lirola, Magnanelli, Djuricic

SPAL

Dopo la clamorosa salvezza dello scorso anno, gli emiliani ci riprovano. Arrivano l’attaccante Petagna dall’Atalanta e Fares dal Verona. Salutano Grassi e Borriello.

FORMAZIONE TITOLARE: Gomis; Felipe, Cionek, Vicari, Everton Luiz; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Antenucci

L’uomo da bonus: Petagna

La scommessa: Fares

I consigli di OA Sport: Everton Luiz, Paloschi, Lazzari

TORINO

Gli arrivi dei difensori Ola Aina (dal Chelsea) e Izzo (dal Genoa), l’attaccante Boyé e il centrocampista Meité hanno rinforzato una rosa che ha perso Burdisso e Obi.

FORMAZIONE TITOLARE: Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi; Iago Falque, Ljajic, Belotti.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: Belotti

L’uomo da bonus: Iago Falque

La scommessa: Niang

I consigli di OA Sport: Izzo, Baselli, Sirigu

UDINESE

Spiccano gli arrivi del bomber Pussetto dall’Huracan e del centrocampista Mandragora dalla Juventus. La cessione del portiere Meret al Napoli potrebbe risultare decisiva. Si tratta per Lapadula.

FORMAZIONE TITOLARE: Musso; Larsen, Angella, Nuytinck, Samir; Mandragora, Behrami; De Paul, Barak, Pussetto; Lasagna.

Consigli per il Fantacalcio:

La stella: De Paul

L’uomo da bonus: Vizeu

La scommessa: Scuffet

I consigli di OA Sport: Lasagna, Machis, Mandragora













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com