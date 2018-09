Fantacalcio 2018-2019: le nuove quotazioni per l’asta. I consigli e le possibili sorprese per la quinta giornata

Nel weekend del 21-23 settembre si giocherà la quinta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia un fine settimana molto intenso non soltanto per le squadre che saranno protagoniste in campo ma anche per tutti gli appassionati di Fantacalcio che in queste ore sono chiamati ad allestire la propria formazione con la quale affrontare questo insidioso turno di campionato. Ma diamo uno sguardo a tutte le nuove quotazioni dei giocatori e diamo qualche consiglio ai magic allenatore tra scommesse e certezze ruolo per ruolo.

PORTIERI:

Come sempre bisogna puntare su chi prende pochi gol. Perin della Juventus potrebbe giocare titolare al posto di Szczesny ma state ben attenti, è molto rischioso. Sirigu del Torino potrebbe inventarsi grandi parate contro il Napoli al pari di Sorrentino del Chievo contro l’Udinese. E se Handanovic tornasse al top per la gioia dei tifosi dell’Inter dopo un periodo di appannamento?

DIFENSORI:

De Vrij è reduce da una partita di grande sostanza in Champions League, l’interista potrebbe essere protagonista anche contro la Sampdoria e risultare impenetrabile. La certezza assoluta è proprio lui ma se davvero si vuole fare saltare il banco si potrebbe puntare sul vizietto del gol di Vitor Hugo della Fiorentina o sulla sostanza di Gagliolo che ha già fatto vedere delle belle cose col Parma.

CENTROCAMPISTI:

Uno dei migliori centrocampisti del momento è Meite che con la casacca del Torino potrebbe spostare gli equilibri nella sfida contro il Napoli. Obi del Chievo ci aveva già convinto nelle precedenti uscite e chissà che contro l’Udinese non riesca a trovare un guizzo, magari un buon assist. Pjaca dovrebbe debuttare da titolare con la Fiorentina e potrebbe stupire fin da subito ma tutti gli appassionati e i magic allenatori stanno aspettando il ritorno di Paulo Dybala dopo tanta panchina nelle ultime uscite con la Juventus: sarà decisivo contro il Frosinone?

ATTACCANTI:

Cristiano Ronaldo sarà agguerritissimo dopo l’espulsione in Champions League, si è sbloccato contro il Sassuolo e a Frosinone potrebbe sbancare. Si deve puntare forte su Gonzalo Higuain che sta attraversando uno stato di forma davvero strepitoso e potrebbe fare la differenza contro l’Atalanta, da non sottovalutare il buon Inglese che vuole trascinare il suo Parma nella sfida contro il Cagliari. Belotti riuscirà a risvegliarsi contro il Napoli di insigne? Potrebbe essere una scommessa proprio come Lasagna che potrebbe sbloccarsi in trasferta contro il Chievo.













