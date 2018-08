Fantacalcio 2018-2019: oggi si comincia! Gli ultimi consigli per le aste, quotazioni e possibili sorprese

Oggi sabato 18 agosto incomincia la Serie A 2018-2019, il massimo campionato italiano di calcio parte con la prima giornata: subito in campo con due anticipi succulenti, alle ore 18.00 la Juventus debutta in casa del Chievo trascinata da Cristiano Ronaldo e alle ore 20.30 il big match tra Lazio e Napoli. Un inizio col botto che si ripercuoterà anche sul Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo alle partite reali: sono ore febbrili per tutti i fantallenatori che devono allestire la propria formazione e non vogliono farsi trovare impreparati all’esordio.

C’è ancora poco tempo per definire al meglio la propria rosa, per selezionare gli uomini giusti, per decidere su quali calciatori puntare: alcuni giocatori hanno le idee un po’ confuse e devono ancora capire nel dettaglio su chi fare affidamento e chi invece scartare. Ultimi momenti anche per le aste, per la compravendita dei giocatori, per le battaglie con gli amici a suon di fantamilioni con l’obiettivo di accaparrarsi quello che sembra il fenomeno di turno. Ma come sempre al Fantacalcio 2018-2019 bisognerà utilizzare il fiuto dell’intenditore, cercare di capire chi possa essere la rivelazione del campionato, puntare su delle scommesse per la prossima Serie A, usare oculatamente i soldi a propria disposizione, costruire una rosa equilibrata con diverse scelte in modo da poter schierare un undici competitivo giornata dopo giornata valutando anche le partite in calendario.

La scelta che nella storia si è sempre confermata più vincente prevede diversi paletti, i consigli di OA Sport sono semplici e chiari, potrebbero però aiutarvi a sbancare e a battere i vostri amici nel sentissimo Fantacalcio 2018-2019. Puntate su un paio di campioni, di stelle indiscusse e di cui siete davvero sicuri ma senza svenarvi più di tanto: fate in modo di accaparrarveli senza svenarsi. Meglio se i fenomeni assicurano una certa quantità di gol e se solitamente portano a casa degli elevati voti in pagella. I centrocampisti devono avere il vizietto della rete o degli assist, puntare su degli incontristi in questo gioco non ha quasi mai portato a dei buoni risultati. Il portiere deve giocare in una squadra di primissima fascia, è fondamentale prendere pochi gol ed evitare malus pesanti.

Decidete poi se giocare con un più spregiudicato 3-4-3 (e varianti) o con un più accorto 4-4-2 (e varianti), qui dipenderà anche se la competizione sarà basata sul sistema Mantra o sarà tradizionale. Il modificatore di difesa potrebbe aiutarvi ma questo dipenderà molto da come si svilupperà l’asta e da chi sarete riusciti a portarvi a casa. Puntate su giocatori titolari, l’obiettivo è sempre portare a casa dei punti: ci sono delle stelle che però non giocano con continuità (basti guardare in casa Juventus), a malincuore bisognerebbe scartarle. Di seguito vi forniamo i link per una guida completa e dettagliata grazie alla quale potrete allestire la squadra per il Fantacalcio 2018-2019:

CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL FANTACALCIO: TUTTI I CONSIGLI DI “MERCATO”

CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI













(foto Gianfranco Carozza)