Chievo-Juventus, oggi debutta Cristiano Ronaldo. Orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato: oggi sabato 18 agosto si gioca Chievo-Juventus, partita che passerà alla storia per il debutto di Cristiano Ronaldo nella Serie A. Il fenomeno portoghese esordirà alle ore 18.00 nel massimo campionato italiano di calcio, pronto a dare ancora maggiore prestigio e lustro al nostro torneo che si arricchisce di uno dei giocatori più forti del Pianeta, vincitore di cinque Palloni d’Oro e con un palmares stellare che ha già segnato un’epoca.

Il lusitano sarà schierato da Max Allegri nel cuore dell’attacco bianconero, desideroso di andare subito in rete e di fare impazzire i tifosi che aspettano trepidanti un gol di CR7. Allo Stadio Bentegodi di Verona si attende una delle sue magie, là davanti insieme a Dybala per formare una coppia d’attacco che incuterà parecchio timore alla retroguardia dei padroni di casa. Il momento storico cambierà la storia della nostra Serie A, la Juventus ha avuto la forza di portare in Italia un top-player indiscusso e ora il grande pubblico vuole goderselo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Chievo-Juventus, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019 in cui debutterà Cristiano Ronaldo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 18 AGOSTO:

18.00 Chievo-Juventus

CHIEVO-JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Chievo-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Sky.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com