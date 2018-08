Fantacalcio 2018-2019: le quote magic per le aste e le rose delle 20 squadre. Consigli e possibili sorprese

La Serie A 2018-2019 è iniziata lo scorso weekend con la disputa della prima giornata e contestualmente è partito anche il Fantacalcio, il fantasy game che si svolge in parallelo al massimo campionato italiano di calcio. Tutti i magic allenatori impegnati con il divertente gioco che prende in considerazione le prestazioni dei giocatori in campo hanno potuto gioire o piangere in base ai risultati acquisiti: si sa, partire col piede giusto è fondamentale per chi punta al successo nella competizione con gli amici.

Ci stiamo però dirigendo rapidamente verso la seconda giornata e ci aspetta grande spettacolo con i big match Juventus-Lazio, Napoli-Milan e Inter-Sassuolo mentre la Roma sarà impegnata lunedì contro l’Atalanta. Il turno si preannuncia dunque molto combattuto e potrebbe subito mescolare le carte in tavola anche nel Fantacalcio 2018-2019: non dovrete farvi trovare impreparati per l’appuntamento, se siete ancora alle prese con l’asta e dovete acquistare i giocatori da zero oppure se state già pensando a delle modifiche con l’asta di riparazione, allora siete nel posto giusto.

OA Sport vi fornirà tutte le quotazioni ufficiali dei vari giocatori in modo da poter avviare le attività di compra-vendita e le varie sostituzioni se avete già iniziato il Fantacalcio 2018-2019 oppure allestire la vostra squadra per buttarla in mischia da zero. Vi proponiamo anche i nostri migliori consigli sui giocatori per regalarvi un quadro completo sulle certezze e sulle possibili sorprese delle 20 formazioni di Serie A: non vi resta altro che schierare la vostra squadra in campo, tifare i vostri giocatori e incrociare le dita.

CLICCA QUI PER LE QUOTAZIONI E I PREZZI DEI CALCIATORI

CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL FANTACALCIO

ATALANTA

Certezze: Gomez, Zapata

Possibile sorpresa: Barrow, Reca

BOLOGNA

Certezze: Palacio, Falcinelli

Possibile sorpresa: Dijks, Pulcar, Santander

CAGLIARI

Certezze: Pavoletti, Sarna, Joao Pedro

Possibile sorpresa:

CHIEVO

Certezze: Giaccherini, Birsa

Possibile sorpresa: Stepinski, Sorrentino

EMPOLI

Certezze: La Gumina, Krunic

Possibile sorpresa: Zajc, Caputo

FIORENTINA

Certezze: Simeone, Chiesa

Possibile sorpresa: Pjaca, Veretout, Gerson

FROSINONE

Certezze: Soddimo, Ciofani

Possibile sorpresa: Goldaniga, Campbell

GENOA

OA non rinuncerebbe a…: Pandev, Piatek

Possibile sorpresa: Criscito, Hiljemark, Madeiros

INTER

Certezze: Icardi, Nainggolan, Perisic

Possibile sorpresa: Lautaro Martinez, De Vrij

JUVENTUS

Certezze: Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci

Possibile sorpresa: Emre Can, Bernardeschi

LAZIO

Certezze: Milinkovic-Savic, Immobile

Possibile sorpresa: Correa, Luis Alberto

MILAN

Certezze: Donnarumma, Higuain

Possibile sorpresa: Caldara, Bakayoko

NAPOLI

Certezze: Hamsik, Insigne, Mertens

Possibile sorpresa: Fabian Ruiz

PARMA

Certezze: Ciciretti, Inglese

Possibile sorpresa: Stulac, Bruno Alves, Gervinho

ROMA

Certezze: Dzeko, Pastore, Florenzi

Possibile sorpresa: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

Certezze: Quagliarella

Possibile sorpresa: Jankto, Defrel

SASSUOLO

Certezze: Boateng, Berardi, Mangani

Possibile sorpresa: Di Francesco, Magnanelli, Duncan

SPAL

Certezze: Antenucci, Petagna

Possibile sorpresa: Fares, Everton Luiz

TORINO

Certezze: Belotti, Zaza, Iago Falque

Possibile sorpresa: Djidji, Baselli

UDINESE

Certezze: Lasagna, Danilo, Behrami

Possibile sorpresa: Scuffet, Vizeu, De Paul













