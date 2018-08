Fantacalcio 2018-2019: le quote e i consigli per l’asta. Scommesse, sorprese e uomini da bonus

Sei un ritardatario e devi ancora allestire la tua squadra per il Fantacalcio 2018-2019? La prima giornata di campionato è andata malissimo e hai preso paga dai tuoi amici che hanno già incominciato a farsi beffe delle tue scarse doti da magic allenatore? Oppure stai cercando ulteriori consigli per rinforzare la tua rosa, trovare gli uomini che possono fare saltare il banco e che ti facciano mettere la freccia nei confronti dei tuoi avversari?

Sei nel posto giusto: che tu sia ancora in alto mare oppure che tu sia già nel pieno della bagarre, OA Sport ti fornirà i consigli giusti per il Fantacalcio 2018-2019 e ti darà la spinta giusta per ottenere i migliori risultati possibili. Il nostro obiettivo è quello di guidarti verso la scelta della rosa migliore e di darti i suggerimenti migliori in vista dell’asta rovente che porterà alla suddivisione dei vari calciatori: dovrai gestire bene il tuo budget, stai attento nella selezione dei fuoriclasse e soprattutto sii oculato nelle scelte del modulo, bisogna puntare sui giocatori che riescano a portare a casa diversi bonus, animali da gol o stelle col vizio dell’assist, oppure difensori che non prendono molti cartellini e portieri granitici.

OA Sport ti fornisce tutte le quotazioni dei vari giocatori e tutti i prezzi in vista dell’asta per il Fantacalcio 2018-2019 (valide anche con la Serie A già iniziata), i consigli sulle certezze e sulle scommesse di tutte le squadre. Formazione per formazione del campionato avrai un quadro delineato della situazione e potrai cercare i tuoi azzardi o basarti sulle garanzie, tenendo però sempre d’occhio anche le quotazioni: spendere bene è sempre la strategia migliore.

ATALANTA

Certezze: Gomez, Zapata

Possibile sorpresa: Barrow, Reca

BOLOGNA

Certezze: Palacio, Falcinelli

Possibile sorpresa: Dijks, Pulcar, Santander

CAGLIARI

Certezze: Pavoletti, Sarna, Joao Pedro

Possibile sorpresa:

CHIEVO

Certezze: Giaccherini, Birsa

Possibile sorpresa: Stepinski, Sorrentino

EMPOLI

Certezze: La Gumina, Krunic

Possibile sorpresa: Zajc, Caputo

FIORENTINA

Certezze: Simeone, Chiesa

Possibile sorpresa: Pjaca, Veretout, Gerson

FROSINONE

Certezze: Soddimo, Ciofani

Possibile sorpresa: Goldaniga, Campbell

GENOA

OA non rinuncerebbe a…: Pandev, Piatek

Possibile sorpresa: Criscito, Hiljemark, Madeiros

INTER

Certezze: Icardi, Nainggolan, Perisic

Possibile sorpresa: Lautaro Martinez, De Vrij

JUVENTUS

Certezze: Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci

Possibile sorpresa: Emre Can, Bernardeschi

LAZIO

Certezze: Milinkovic-Savic, Immobile

Possibile sorpresa: Correa, Luis Alberto

MILAN

Certezze: Donnarumma, Higuain

Possibile sorpresa: Caldara, Bakayoko

NAPOLI

Certezze: Hamsik, Insigne, Mertens

Possibile sorpresa: Fabian Ruiz

PARMA

Certezze: Ciciretti, Inglese

Possibile sorpresa: Stulac, Bruno Alves, Gervinho

ROMA

Certezze: Dzeko, Pastore, Florenzi

Possibile sorpresa: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

Certezze: Quagliarella

Possibile sorpresa: Jankto, Defrel

SASSUOLO

Certezze: Boateng, Berardi, Mangani

Possibile sorpresa: Di Francesco, Magnanelli, Duncan

SPAL

Certezze: Antenucci, Petagna

Possibile sorpresa: Fares, Everton Luiz

TORINO

Certezze: Belotti, Zaza, Iago Falque

Possibile sorpresa: Djidji, Baselli

UDINESE

Certezze: Lasagna, Danilo, Behrami

Possibile sorpresa: Scuffet, Vizeu, De Paul













