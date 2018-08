Fantacalcio 2018-2019: le pagelle, i voti e i punti della prima giornata. Tutte le quotazioni dei giocatori con bonus e malus

Sabato 18 agosto è iniziata la Serie A 2018-2019 con la disputa degli anticipi della prima giornata: Chievo-Juventus 2-3 e Lazio-Napoli 1-2. Due successi in trasferta per due pretendenti allo scudetto ed è iniziato così anche il Fantacalcio 2018-2019, il celebre fantasy game che si svolge in parallelo al campionato. Di seguito tutti i voti, tutti i bonus e tutti i malus dei giocatori che sono scesi in campo sabato 18 agosto negli anticipi della prima giornata della Serie A 2018-2019.

CHIEVO:

Sorrentino 6,5-2 = 4,5

Seculin 6-1 = 5

Cacciatore 6,5

Rossettini 6

Tomovic 5,5-0,5 = 5

Bani 5-2 = 3

Obi = 6

Giaccherini 7+3+1 = 11

Depaoli 6,5

Hetemaj 5,5

Radovanovic 6

Rigoni 5,5

Dordjevic 5,5

Stepinski 6,5+3 = 9,5

JUVENTUS:

Szczesny 6-2 = 4

Bonucci 5,5

Chiellini 6+1 = 7

Cancelo 5,5

Alex Sandro 7+1 = 8

Cuadrado 5,5

Douglas Costa 6,5

Can 6

Khedira 7+3 = 10

Bernardeschi 7+3 = 10

Pjanic 6

Dybala 5

Mandzukic 6

Ronaldo 6

LAZIO:

Strakosha 6-2 = 4

Bastos 6

Luiz Felipe 5,5

Radu 5,5

Acerbi 6

Caceres 5,5

Correa 6

Cataldi 6

Parolo 6

Badelj 6,5

Luis Alberto 5,5

Marusic 5,5

Milinkovic-Savic 5

Immobile 7+3 = 10

NAPOLI:

Karnezis 6-1 = 5

Hysaj 6,5

Mario Rui 5,5

Albiol 6

Koulibaly 5

Allan 7+1 = 8

Hamsik 6

Zielinski 6,5

Diawara 6

Rog 6

Milik 7+3 = 10

Callejon 6,5+1 = 7,5

Insigne 7+3 = 10

Mertens 6













Foto: Gianfranco Carozza