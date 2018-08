Fantacalcio 2018-2019: i consigli e le probabili formazioni per la terza giornata. Scommesse e uomini da bonus

La Serie A si appresta a vivere la terza giornata di campionato. È l’ultimo turno prima della sosta per le Nazionali e della prima pausa della stagione. Si comincia già stasera, con Milan-Roma, poi si concluderà domenica con tutti i match in sessione serale. Le partite di domani, invece, saranno Bologna-Inter e Parma Juventus. Ecco le probabili formazioni.

MILAN-ROMA

Partita da stelle e grandi nomi a San Siro. Gattuso ritrova Caldara, che dovrebbe riprendersi il suo posto al centro della difesa, accanto a Romagnoli. A destra è confermato Calabria, in vantaggio su Abate, mentre nel tridente torna Calhanoglu. A centrocampo Bakayoko insidia Biglia, poco convincente contro il Napoli. La novità in casa Roma si chiama Karsdorp, chiamato a sostituire l’infortunato Florenzi. Di Francesco sembra intenzionato a varare un 4-2-3-1, con De Rossi e Nzonzi davanti alla difesa e il trio Under, Pastore ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Ancora assente Perotti.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

I CONSIGLI DI OA: Higuain, Dzeko, Pastore

LA SCOMMESSA: Nzonzi

LA POSSIBILE SORPRESA: Karsdorp

BOLOGNA-INTER

Inzaghi sembra intenzionato a confermare Falcinelli e Santander come duo offensivo, nonostante Destro scalpiti in panchina. Possibile cambio in difesa, con Mbaye e De Maio pronti dal 1′. Spalletti, invece, ritrova Nainggolan, che potrebbe addirittura partire dall’inizio alle spalle di Icardi, sacrificando Lautaro Martinez. Problemi in difesa, con Asamoah non al meglio. In caso di assenza del ghanese, possibile ritorno della difesa a tre.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Dzemaili, Dijks; Falcinelli, Santander

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

I CONSIGLI DI OA: Icardi, Nainggolan, Perisic

LA SCOMMESSA: Santander

LA POSSIBILE SORPRESA: Dijks

PARMA-JUVENTUS

D’Aversa non potrà disporre di Gervinho dal 1′, alle prese con un affaticamento. L’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove Gobbi e Dimarco si giocano un posto. Allegri ha, come al solito, l’imbarazzo della scelta ma potrebbe proporre qualche cambio rispetto a sette giorni fa. In difesa potrebbe vedersi uno tra Benatia e Barzagli, mentre scalpitano Dybala e Douglas Costa. Possibile passaggio al 4-2-3-1 con Cristiano Ronaldo punta centrale e Manduzkic alle sue spalle.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Grassi, Stulac, Barillà; Da Cruz, Inglese, Di Gaudio

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa

I CONSIGLI DI OA: Ronaldo, Pjanic, Douglas Costa

LA SCOMMESSA: Inglese

LA POSSIBILE SORPRESA: Barillà

FIORENTINA-UDINESE

Nessuna novità nella Fiorentina, con Pioli che deve ancora fare a meno di Pjaca e Veretout (infortunato e squalificato) e confermerà l’undici che ha strapazzato il Chievo. Velazquez, invece, non avrà Mandragora, inchiodato per bestemmia dalla prova tv. Al suo posto uno tra Pussetto e D’Alessandro, in avanti potrebbe vedersi Teodorczyk.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Edimilson, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric

Udinese (4-2-3-1): Scuffet; Stryger, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Fofana; Pussetto, De Paul, Machis; Lasagna

I CONSIGLI DI OA: Simeone, Chiesa, De Paul

LA SCOMMESSA: Pussetto

LA POSSIBILE SORPRESA: Teodorczyk

ATALANTA-CAGLIARI

Possibile turnover per Gasperini, dopo i supplementari disputati in Europa League. In difesa dovrebbe star fuori Palomino, mentre a centrocampo Pessina insidia Freuler. Davanti ancora indisponibile Ilicic, ci sarà di nuovo Rigoni. Maran verso la conferma della formazione vista con il Sassuolo. Castro è recuperato ma va in panchina, mentre in difesa Lykogiannis insidia Padoin.

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Rigoni, Barrow, Gomez

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Sau; Pavoletti, Farias

I CONSIGLI DI OA: Rigoni, Pavoletti, Barella

LA SCOMMESSA: Mancini

LA POSSIBILE SORPRESA: Klavan

CHIEVO-EMPOLI

D’Anna ritrova Sorrentino in porta ma perde Hetemaj a centrocampo, al suo posto Obi. Tutto confermato in avanti, con Birsa nel tridente. In difesa problemi per Cacciatore. Andreazzoli ha recuperato Maietta in difesa ma potrebbe tenerlo in panchina, mentre in avanti il dubbio è tra Mraz, convincente contro il Genoa, e La Gumina.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Tomovic; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini, Stepinski, Birsa

Empoli (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc; La Gumina, Caputo

I CONSIGLI DI OA: Stepinski, Giaccherini, Zajc

LA SCOMMESSA: Krunic

LA POSSIBILE SORPRESA: Mraz

LAZIO-FROSINONE

Lazio ancora ferma a zero punti. Inzaghi confermerà la stessa difesa vista con la Juve, con Wallace al posto dell’infortunato Luiz Felipe. A centrocampo possibile soluzione con Lucas Leiva e Badelj insieme, scalpita anche Correa. Lunga lista di infortunati per Longo, che ha perso anche Halfredsson. Campbell insidia Ciano per una maglia da titolare.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha, Wallace, Acerbi, Radu, Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic, Luis Alberto, Immobile

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Brighenti, Salamon, Capuano, Zampano, Crisetig, Maiello, Chibsah, Molinaro, Perica, Ciano

I CONSIGLI DI OA: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile

LA SCOMMESSA: Correa

LA POSSIBILE SORPRESA: Campbell

SAMPDORIA-NAPOLI

Si rinnova la staffetta tra Ramirez e Saponara sulla trequarti. A centrocampo rischia Barreto in favore di Ekdal, Caprari ha recuperato ma si accomoderà in panchina. Ancelotti potrebbe cambiare qualcosa, inserendo Diawara e Verdi a danno di Hamsik e Callejon. Ancora panchina per Mertens, in difesa recupera Mario Rui.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Colley, Andersen, Murru, Linetty, Ekdal, Jankto, Ramirez, Quagliarella, Defrel

Napoli (4-3-3): Ospina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Diawara, Zielinski, Verdi, Milik, Insigne

I CONSIGLI DI OA: Milik, Quagliarella, Zielinski

LA SCOMMESSA: Verdi

LA POSSIBILE SORPRESA: Andersen

SASSUOLO-GENOA

Allarme Berardi, che ha fatto lavoro differenziato e che è a rischio per la partita di domenica; al suo posto è pronto Boga. In difesa squalificato Marlon, al suo posto Rogerio, a centrocampo confermato Locatelli con Sensi e Duncan. Ballardini verso la conferma dell’undici che ha battuto l’Empoli, anche se scalpitano Lisandro Lopez, Bessa e Medeiros.

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio, Duncan, Locatelli, Sensi, Berardi, Boateng, Di Francesco

Genoa (3-4-1-2): Marchetti, Biraschi, Spolli, Zukanovic, Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito, Pandev, Piatek, Kouame

I CONSIGLI DI OA: Boateng, Piatek, Criscito

LA SCOMMESSA: Boga

LA POSSIBILE SORPRESA: Romulo

TORINO-SPAL

Mazzarri deve fare a meno di Ansaldi, infortunato. Al suo posto potrebbe riproporre Ola Aina, come con l’Inter, oppure introdurre Berenguer. Dubbi a centrocampo per Semplici: Missiroli e Schiattarella sono insidiati da Everton Luiz e Valdifiori.

Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Moretti, De Silvestri, Soriano, Rincon, Meite, Ola Aina, Belotti, Iago Falque

Spal (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares, Antenucci, Petagna

I CONSIGLI DI OA: Belotti, Meite, Soriano

LA SCOMMESSA: Ola Aina

LA POSSIBILE SORPRESA: Cionek













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Bestino / Shutterstock.com