Fantacalcio 2018-2019: i consigli e le nuove quotazioni per l’asta. Tra certezze e possibili sorprese

In attesa del match di questa sera tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico, si può fare già un bilancio quasi completo su quel che è stata la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Juventus, Napoli e la sorprendente Spal a punteggio pieno mentre l’Inter di Luciano Spalletti ha solo 1 punto e sta stentando non poco in questi primi vagiti dell’annata calcistica tricolore. Ma questo non è il solo aspetto interessante. Come tradizione vuole, parallelamente al darsi in campo dei 22 in scarpette e calzoncini è legato un gioco che appassiona da sempre: il Fantacalcio.

L’attesa sulle valutazioni dei propri calciatori della propria fanta-formazione è sempre molto alta e i calcoli preventivi su quale sia lo score complessivo, confrontato al rivale di turno, anima il lunedì, davanti ad un caffè di prima mattina coi quotidiani preposti alla valutazione bene in vista per fare i conti. E così tra esultanze e recriminazioni, tra bonus, malus e modificatori di difesa, il fantasy game più amato dagli italiani ha riservato alcuni risultati interessanti. Senza dubbio chi avrà puntato le proprie “fiches” in sede d’asta su alcuni giocatori della Fiorentina sarà stato premiato. Il rotondo 6-1 degli uomini di Stefano Pioli al malcapitato ChievoVerona ha regalato medie volto molto alte ai calciatori gigliati: si pensi al 13.5 di Benassi, all’11.5 di Gerson, al 10 di Milenkovic e al 9.5 di Chiesa. Giornata in cui i centrocampisti sono stati particolarmente prolifici, si pensi alla marcatura di Pjanic (Juventus, 10 di valutazione), oppure a Zielinski del Napoli, autore di una fantastica doppietta (13.5). Spunti interessanti dettati anche da un Cristiano Ronaldo ancora a secco e non in grado di garantire quell’apporto realizzativo che tanti fanta-mister si sarebbero aspettati ma siamo solo all’inizio.

OA Sport vi fornisce tutte le quotazioni dei giocatori della Serie A, vi consigli su affari e possibili sorprese e vi aiuta a formare la migliore squadra possibile con i budget a vostra disposizione in modo da poter vincere il torneo ed esultare davanti ai vostri rivali e amici.

CLICCA QUI PER LA GUIDA GENERALE AL FANTACALCIO

CLICCA QUI PER I COSTI DI TUTTI I GIOCATORI

ATALANTA

La prova dell’Olimpico sarà probante per la truppa di Gian Piero Gasperini, provati anche dal playoff di Europa League contro il Copenhagen. Tuttavia, il Papu Gomez sarà il riferimento offensivo, aspetto che anche i fanta-allenatori dovranno tenere in debito conto al par della verve di Barrow e dei tempi di inserimento di Pasalic. Da non dimenticare poi l’apporto in entrambe le fasi di Toloi e Hateboer, fiore all’occhiello dello scacchiere di Gasperini.

Certezze: Gomez

Possibile sorpresa: Barrow, Pasalic

BOLOGNA

L’inizio di campionato non è stato brillante per la compagine allenata da Pippo Inzaghi. Un solo punto in due partite non è una buona media e il rendimento dei calciatori non è eccelso. Nell’ultima uscita contro il Frosinone buona la prova di Dijks, al pari della guida difensiva di Danilo. Falcinelli e Destro non hanno garantito una resa all’altezza della situazione ma possono migliorare al pari Orsolini. Si confida nel recupero di Palacio

Certezze: Palacio, Falcinelli, Destro

Possibile sorpresa: Dijks, Orsolini

CAGLIARI

Il 2-2 interno è valso ai sardi il primo punto di questo campionato e la doppietta di Pavoletti conferma il suo ruolo dominante in squadra mentre Srna, uno degli acquisti importanti del mercato inizia a mostrare quelle qualità che ci si aspetta da lui. In crescita le prestazioni di Barella e Romagna.

Certezze: Pavoletti, Srna

Possibile sorpresa: Romagna, Barella

CHIEVO

Una brutta domenica per la compagine allenata da D’Anna. I 6 gol incassati dalla Fiorentina non sono certo pochi, tuttavia in prospettiva alcuni calciatori interessanti in chiave Fantacalcio ci sono. Si pensi a Tomovic oppure a Birsa, non naufragati ieri nel disastro generale. Mentre calciatori come Depaoli e Kiyine possono dare un contributo superiore.

Certezze: Giaccherini, Birsa, Tomovic

Possibile sorpresa: Depaoli e Kiyine

EMPOLI

La squadra di Andreazzoli deve ancora trovare la chimica giusta in questa esperienza in Serie A. Il ko contro il Genoa lo conferma. Tuttavia calciatori come Mraz, Acquah e Caputo possono offrire prestazioni migliori su cui è lecito credere in prospettiva futura.

Certezze: La Gumina, Krunic

Possibile sorpresa: Zajc, Caputo

FIORENTINA

Dopo un 6-1 del Franchi gli uomini di Pioli hanno fatto il pieno di punti alla loro prima uscita, dopo che per i fatti di Genova non erano scesi in campo contro la Sampdoria. Federico Chiesa e compagni hanno fatto vedere grandi qualità che non sembrano essere un caso isolato. Simeone, Benassi, Pjaca e Gerson sono tutti calciatori interessanti che potranno replicare la prova di questo secondo turno.

Certezze: Simeone, Chiesa

Possibile sorpresa: Pjaca, Veretout, Gerson

FROSINONE

Squadra completamente nuova rispetto a quella della Serie B e necessità di tempo per trovare la quadra. Un Frosinone da lavori in corso che può offrire giocatori interessanti nelle prossime partite: il costaricano Campbell ad esempio, per non parlare di Ciano. In difesa la possibile sorpresa potrebbe essere Brighenti.

Certezze: Ciano, Campbell

Possibile sorpresa: Brighenti, Crisetig

GENOA

Ottimo esordio dei rossoblu davanti al proprio pubblico ed ottime prestazioni dei singoli. In evidenza Mimmo Criscito, leader del reparto difensivo, al pari di Kouamé e Piatek in avanti, puntuali all’appuntamento con il gol. Solida e consistente la prova di Pandev e Romulo, giocatori da seguire.

OA non rinuncerebbe a…: Pandev, Piatek

Possibile sorpresa: Criscito, Romulo

INTER

La squadra di Spalletti stenta ma le sue certezze sono Icardi e Perisic per la loro qualità offensiva, supportati da un Politano in crescita. Chi sta mancando è Handanovic ma il portierone sloveno si riprenderà. In difesa De Vrij e Skriniar costituiscono una coppia di sicuro affidamento per i nerazzurri.

Certezze: Icardi, Perisic, Skriniar

Possibile sorpresa: Lautaro Martinez, De Vrij

JUVENTUS

Seconda vittoria in due partite per la Juve che pur non incantando continua ad ottenere i tre punti. Ronaldo stecca anche all’esordio all’Allianz Stadium ma il suo apporto per la squadra è pur sempre importante al pari di quello di Mandzukic. Pjanic poi nel suo ruolo di regista davanti alla difesa sa esprimersi bene anche in zona gol. Cancelo e Bernardeschi le nuove proposte di Allegri.

Certezze: Cristiano Ronaldo, Pjanic, Mandzukic

Possibile sorpresa: Cancelo, Bernardeschi

LAZIO

La sconfitta con la Juventus non ridimensiona l’undici di Simone Inzaghi che ha sempre in Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic delle certezze. Da osservare con attenzione Durmisi che, a sprazzi, ha fatto vedere buone cose contro i bianconeri.

Certezze: Milinkovic-Savic, Immobile, Luis Alberto

Possibile sorpresa: Correa, Durmisi

MILAN

Una sconfitta amara quella del San Paolo: in vantaggio di due gol e poi la rimonta subita dagli uomini di Ancelotti. Una partita nella quale Bonaventura e Borini hanno fatto vedere buone cose e potrebbero essere considerati due buoni affari in sede “fantacalcistica”. Ovviamente, i punti di riferimento restano Higuain e Suso, senza sottovalutare anche il sorprendente Calabria, a segno contro i partenopei.

Certezze: Donnarumma, Higuain, Suso

Possibile sorpresa: Bonaventura, Calabria

NAPOLI

Il big match del San Paolo era atteso e il Napoli, in rimonta, ha regalato ai suoi tifosi una grande gioia. Insigne e comagni hanno sciorinato una prestazione di livello nell’ultima mezzora, permettendo alla truppa di Ancelotti di ribaltare lo score. Un 3-2 n cui Zielinski e Mertens hanno recitato il ruolo dei protagonisti, confermando certe attitudini che si erano già viste sotto la gestione di Maurizio Sarri.

Certezze: Hamsik, Insigne, Mertens

Possibile sorpresa: Piotr Zielinski

PARMA

La sconfitta nel derby contro la Spal ha inciso negativamente sulle valutazioni dei ducati. Tuttavia, tra le fila della compagine allenata da D’Aversa ci sono calciatori su cui si può investire nel fantacalcio: Inglese e Gervinho, in avanti, possono garantire un buon apporto realizzativo e nello stesso tempo l’esperienza di Bruno Alves può essere un fattore di forza. Dimarco e Grassi le possibili sorprese nel roster ducale.

Certezze: Inglese, Gervinho

Possibile sorpresa: Bruno Alves, Grassi, Dimarco

ROMA

Il match di stasera contro l’Atalanta darò ulteriori indicazioni. Nel roster di Di Francesco le certezze sono Florenzi, Dzeko e Pastore per quanto si è visto fino ad ora, nel rapporto qualità/quantità. Possibili sorprese Kluivert, eccellente contro il Torino ed autore della splendida marcatura del “Cigno di Sarajevo“, Cristante che oggi dovrebbe fare il suo esordio dal 1′ al posto di Strootman, sul piede di partenza.

Certezze: Dzeko, Pastore, Florenzi

Possibile sorpresa: Cristante, Kluivert

SAMPDORIA

La sconfitta contro l’Udinese pesa nella prestazione dei blucerchiati tuttavia Quadarella e Saponara sono i punti di forza della formazione di Giampaolo che può contare anche su altre frecce come Defrel e Kownacki che hanno le potenzialità per far bene nel campionato e dare soddisfazioni ai fanta-allenatori.

Certezze: Quagliarella

Possibile sorpresa: Defrel, Saponara, Kownacki

SASSUOLO

Il Sassuolo continua a mettere in evidenza un’ottima organizzazione di gioco e Berardi e Boateng stanno rispondendo presente per la gioia di De Zerbi e dei fanta-mister che hanno puntato su di loro. Da tenere d’occhio un Sensi in grande spolvero in Sardegna, che sembra essere un giocatore ritrovato.

Certezze: Boateng, Berardi, Mangani

Possibile sorpresa: Di Francesco, Magnanelli, Duncan

SPAL

Antenucci fa volare la Spal in vetta alla graduatoria confermando anche un Cionek in ottima forma tra le fila difensive. La squadra di semplici con il suo calcio di pura concretezza continua a garantire un andamento costante tra cui spicca anche un Lazzari in grande spolvero.

Certezze: Antenucci, Petagna

Possibile sorpresa: Cionek, Lazzari

TORINO

Il “Gallo” Belotti torna a graffiare e San Siro è il luogo della sua resurrezione. La punta granata aveva bisogno della marcatura e l’investitura su di lui prende quota. Un discorso simile lo meritano sia Iago Falque (assistman) e sia Meité, vera sorpresa di questo inizio d’annata, suggellata anche dalla marcatura al Meazza.

Certezze: Belotti, Iago Falque

Possibile sorpresa: Meitè

UDINESE

De Paul fa volare i friulani e conferma di essere un giocatore di grande valore. Velazquez ci ha sempre creduto, al pari dei fanta-allenatori che possono aver trovato nel calciatore bianconero una certezza. Fofana e Behrami poi abbinano quantità e qualità con Lasagna che fa sempre un gran lavoro e sa rendersi pericoloso in zona gol.

Certezze: Lasagna, Danilo, Behrami

Possibile sorpresa: Scuffet, Vizeu, De Paul













Foto: Gennaro Di Rosa / Shutterstock.com