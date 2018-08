Fabio Di Giannantonio, GP Repubblica Ceca 2018: “La prima vittoria è speciale! Ora voglio continuare così: il meglio deve ancora venire!”

È un Fabio Di Giannantonio raggiante quello che si è presentato davanti ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD dopo il GP della Repubblica Ceca. E non poteva essere altrimenti perché a Brno è arrivata finalmente la prima vittoria della carriera. “È fantastico! Una sensazione incredibile, la prima vittoria speciale“, ha esordito il pilota romano.

“Ringrazio il team per il lavoro fantastico che ha fatto. Abbiamo spinto per tutto il weekend perché sapevamo di poter fare un buon lavoro ed essere veloci. In gara ho spinto oltre il limite. Ci ho provato ma ho visto che le KTM erano veloci. Quindi mi sono messo lì e alla fine ho detto ‘o vinco o vado nella ghiaia’. È il giusto premio perché ci provavo ad ogni gara: oggi è andata bene e finalmente ce l’ho fatta!“.

La vittoria di oggi riporta Di Giannantonio anche in piena lotta per il Mondiale, a -17 da Marco Bezzecchi, complice l’assenza del compagno di squadra Jorge Martin. “Mi dispiace tantissimo per lui, perché tra noi piloti c’è tanto rispetto. Ma queste sono le gare. Sembra brutto dirlo ma ho sfruttato l’occasione e mi sono riavvicinato. Ora testa bassa e lavorare così. Mancano dieci gare e il meglio deve ancora venire!“.

Infine, un botta e risposta simpatico con Fausto Gresini riguardo al futuro del Diggia e un eventuale salto in Moto2. “Io mi sento pronto per fisico e guida per la Moto2, ma Gresini è il capo e sa cosa fare con me“, ha scherzato il pilota.













