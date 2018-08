Classifica Mondiale Moto3, GP Repubblica Ceca 2018: Bezzecchi di nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa!

Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma domenica prossima. A vincere a Brno è stato Fabio Di Giannantonio, che è quindi tornato in piena corsa per il titolo, ora a -17 da Bezzecchi. Lo spagnolo Aron Canet è quarto a -21 dopo il secondo posto di oggi.

La classifica del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca

1 Marco BEZZECCHI KTM ITA 133

2 Jorge MARTIN Honda SPA 130

3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 116

4 Aron CANET Honda SPA 112

5 Enea BASTIANINI Honda ITA 97

6 Jakub KORNFEIL KTM CZE 77

7 Gabriel RODRIGO KTM ARG 76

8 Marcos RAMIREZ KTM SPA 66

9 Andrea MIGNO KTM ITA 60

10 Philipp OETTL KTM GER 52

11 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 52

12 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 50

13 Jaume MASIA KTM SPA 44

14 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 40

15 John MCPHEE KTM GBR 39

16 Albert ARENAS KTM SPA 37

17 Alonso LOPEZ Honda SPA 31

18 Kaito TOBA Honda JPN 26

19 Tony ARBOLINO Honda ITA 25

20 Adam NORRODIN Honda MAL 24

21 Ayumu SASAKI Honda JPN 23

22 Darryn BINDER KTM RSA 20

23 Dennis FOGGIA KTM ITA 17

24 Raul FERNANDEZ KTM SPA 13

25 Makar YURCHENKO KTM KAZ 9

26 Livio LOI KTM BEL 8

27 Nicolo BULEGA KTM ITA 7

28 Kazuki MASAKI KTM JPN 7

29 Manuel PAGLIANI Honda ITA 6

30 Nakarin ATIRATPHUVAPAT Honda THA 2

31 Ai OGURA Honda JPN 1













