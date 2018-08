F1, UFFICIALE: Daniel Ricciardo saluta la Red Bull e correrà con la Renault dal 2019!

Le notizie si susseguono una dopo l’altra. Pochi minuti fa era arrivato il comunicato della Red Bull che informava che Daniel Ricciardo avrebbe lasciato il team di Milton Keynes al termine della stagione in corso (clicca qui per la notizia) lasciando aperti i discorsi sul dove sarebbe poi andato a correre. I pensieri hanno avuto breve vita, dato che la Renault, a sua volta, ha immediatamente emesso un comunicato nel quale spiegava che l’australiano dal 2019 (per due anni) diventerà un pilota della scuderia francese. Una giornata davvero incredibile questo 3 agosto, che sconvolge la pausa estiva della Formula Uno e, soprattutto, rivoluziona tutti gli scenari in vista del prossimo anno.

“Credo sia stata una delle decisioni più complicate della mia vita – ammette Ricciardo nel comunicato della sua nuova scuderia – Ho pensato, però, che fosse giunto il tempo di cambiare e provare qualcosa di nuovo, una nuova sfida. So che manca ancora molto a Renault per poter lottare per il titolo iridato, ma sono rimasto davvero impressionato dai loro progressi in questi due anni e so che faranno di tutto per migliorare ancora in futuro. Dal mio punto di vista spero di essere in grado di dare loro una mano a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Daniel Ricciardo con la Red Bull, ma i tentennamenti delle ultime settimane avevano lasciato qualche dubbio. L’ex Toro Rosso, quindi, ha scelto la Renault, per una sfida che si annuncia quanto mai interessante ed intrigante. Le notizie, tuttavia, non finiscono qui, dato che la scuderia francese annuncia che sarà Nico Hulkenberg il compagno di box dell’australiano, confermando che Carlos Sainz se ne andrà, molto probabilmente in direzione McLaren.

Il comunicato della Renault presentava le parole di Jerome Stoll, presidente di Renault Sport Racing: “Quando siamo rientrati in F1 abbiamo deciso di voler lottare per il titolo. La firma di Daniel Ricciardo è una grande opportunità per tutti noi per puntare all’obiettivo che ci siamo prefissati”. Gli fa eco Cyril Abiteboul, direttore operativo di Renault SR: “Questo arrivo spiega che vogliamo accelerare il nostro progresso in questa categoria ed è un riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo. Accogliamo un grande pilota con la responsabilità di mettergli in mano una grande macchina”.

