F1, Mondiale 2018: CLAMOROSO! Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull al termine di questa stagione

Le vacanze estive della Formula Uno sono squassate da una notizia che sarebbe riduttivo definire “bomba”: Daniel Ricciardo lascia la Red Bull! Un colpo di scena clamoroso che spazza via tutte le previsioni fatte in queste settimane. Da entrambe le parti sembrava che tutto fosse pronto per il prolungamento del contratto, ma il fatto che il cosiddetto nero su bianco non venisse formalizzato, lasciava ancora qualche dubbio. Tutto, quindi, è deflagrato nella mattina di oggi, venerdì 3 agosto, con la Red Bull che ha emesso un comunicato nel quale dichiara che Daniel Ricciardo ha informato la scuderia di Milton Keynes che al termine della stagione le loro strade si divideranno.

Il binomio si era composto nel lontano 2008, quando un giovanissimo Daniel Ricciardo era entrato nel Red Bull Junior Team, prima di esordire in Toro Rosso e, successivamente, passare in alla scuderia “madre”, con ben 7 vittorie e 29 podi.

A questo punto tutto il circus della Formula Uno è in attesa di capire cosa succederà. Le porte per l’australiano sono aperte in diverse direzioni (dalla Ferrari alla McLaren passando per la Renault, senza dimenticare l’opzione dell’anno sabbatico). Dopotutto i problemi sono nati, a quanto pare, proprio per questo motivo (oltre ad un evidente scetticismo pensando ai motori Honda della prossima annata). Da un lato l’ex Toro Rosso voleva un solo anno di rinnovo per il suo contratto, per valutare, al termine del 2019, il da farsi, puntando soprattutto al sedile di Valtteri Bottas in Mercedes. La Red Bull, dall’altro lato, voleva un prolungamento di almeno due campionati, e la frattura si è creata proprio per questo motivo.

Il comunicato si conclude con le parole del team principal Chris Horner che dice la sua su quanto avvenuto: “Rispettiamo la decisione di Daniel e gli auguriamo il meglio per il prosieguo della sua carriera. Lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi, ma ora si volta pagina. Dal nostro punto di vista continueremo a valutare le numerose opzioni possibili prima di decidere chi mettere al fianco di Max Verstappen nella prossima stagione (il grande favorito a questo punto sembrerebbe Pierre Gasly, ndr). Nel frattempo pensiamo ancora al 2018 e alle nove gare che mancano, nelle quali vogliamo dare il massimo”.

