F1, Test Ungheria 2018 (seconda giornata): George Russell davanti a tutti. Kimi Raikkonen è secondo ma vola con le soft

E così il Mondiale di Formula Uno 2019 chiude i battenti, almeno per un po’. Si è conclusa, infatti, la seconda ed ultima sessione di test sulla pista dell’Hungaroring (Ungheria) ed il risultato finale ha sorriso alla Mercedes.

La W09 del giovane britannico George Russell, leader del campionato di F2, ha ottenuto il crono di 1’15″577 stabilendo il nuovo primato (non ufficiale) del tracciato che deteneva al termine del day-1 il nostro Antonio Giovinazzi sulla Ferrari (1’15″648). Russell, dopo essersi dedicato in mattinata a raccogliere dati funzionali allo sviluppo e provare una nuova ala anteriore, ha sfoderato la velocità della propria monoposto nel pomeriggio, sfruttando il grip offerto dalle mescole hypersoft.

Alle sue spalle c’è la Rossa di Kimi Raikkonen (1’15″649 – hypersoft). Il finlandese, molto impegnato in pista quest’oggi e ben oltre le 100 tornate coperte, ha girato molto con le mescole soft, realizzando il tempo migliore con le gomme a banda rosa, impressionando però per il passo esibito con quelle a banda gialla. Pertanto, la scuderia di Maranello può essere molto soddisfatta dei riscontri ottenuti, puntando con fiducia alla ripresa delle “ostilità” nel round di Spa (Belgio – 24/26 agosto)

In terza piazza la Red Bull di Jake Dennis che nel pomeriggio, usando anch’egli le hypersoft, ha fatto segnare il crono di 1’17″012 davanti al nostro Giovinazzi. Il pilota di Martina Franca, dopo aver deliziato tutti alla guida della Ferrari ieri, si è calato nell’abitacolo dell‘Alfa Romeo-Sauber ed il tempo di 1’17″558 (hypersoft) è da valutare positivamente.

In quinta posizione troviamo il russo della Force India Nikita Mazepin (1’17″748 – hypersoft) a precedere l’uomo, forse, più atteso di queste prove, ovvero il polacco della Williams Robert Kubica. Seguito da un folto gruppo di tifosi, il terzo driver del team di Grove ha cercato di incamerare tante informazioni per aiutare gli ingegneri nel lavoro di sviluppo in un contesto non facile, visti i problemi economici esistenti. Kubica ha stampato un sesto crono (1’18″451 – ultrasoft) di tutto rispetto a testimonianza che le sue qualità di guida sono sempre le stesse.

Seguono la McLaren del talentuoso britannico Lando Norris (1’18″472 – soft), in pista con una macchina con alcune modifiche sostanziali (le fiancate laterali), la Renault del russo Artëm Markelov (1’18″719 – hypersoft) e la Toro Rosso dell’indonesiano Sean Gelael (1’19″046 – hypersoft).

A completare il quadro, gli altri due piloti della citata Toro Rosso Pierre Gasly (1’19″790) e Brendon Hartley (1’20″221) che si sono alternati alla guida della monoposto per testare le nuove gomme Pirelli (2019).

ORDINE DEI TEMPI – ULTIMA GIORNATA DI TEST DI F1 IN UNGHERIA

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 G. Russell (HB) Mercedes 1’15″575 2 07 K. Raikkonen Ferrari 1’15″649 3 J. Dennis (HB) Red Bull 1’17″012 4 36 A. Giovinazzi (HB) Sauber 1’17″558 5 34 N. Mazepin (HB) Force India 1’17″748 6 40 R. Kubica (UB) Williams 1’18″451 7 47 L. Norris McLaren 1’18″472 8 A. Markelov (HB) Renault 1’18″719 9 38 S. Gelael (HB) Toro Rosso 1’19″046 10 10 P. Gasly Pirelli 1’19″790 11 28 B. Hartley Pirelli 1’20″221













FOTOCATTAGNI