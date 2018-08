F1, Test Ungheria 2018 oggi (1° agosto): orario d’inizio e come seguirli in tv e tempo reale

Seconda ed ultima giornata di test a Budapest (Ungheria) per le monoposto del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato dell’Hungaroring i piloti si esibiranno per un day-2 all’insegna degli affinamenti di assetto.

La Ferrari, dopo aver volato letteralmente con Antonio Giovinazzi alla guida, vedrà Kimi Raikkonen nell’abitacolo dello SF71H. Il finlandese completerà il lavoro del pilota italiano e sarà interessante annotare i riscontri del finnico nel confronto con i nostro driver. In casa Mercedes nuova chance per il leader del campionato di F2 George Russel. Nel primo giorno il britannico si è dedicato alacremente a prove aerodinamiche sulla W09. Vedremo quest’oggi che tempi otterrà. Red Bull che punterà sul giovane Jake Dennis mentre con la Williams sarà protagonista il polacco Robert Kubica.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari della seconda giornata di test di Ungheria 2018, ultimi del Mondiale 2018 di F1. L’evento non prevede diretta tv e streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 1° AGOSTO:

09.00-18.00 Test F1

COME SEGUIRE I TEST UNGHERIA 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING:

I test non prevedono copertura tv e streaming.

